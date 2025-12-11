EU 규제당국, '불공정 보조금 의혹' 중 테무 유럽 본사 압수수색

▲ 중국의 전자상거래 플랫폼 테무(왼쪽)와 쉬인 어플

유럽연합 EU의 규제 당국이 중국 정부의 불공정 보조금을 받았다는 의혹을 조사하기 위해 중국 온라인 상거래 플랫폼 테무의 유럽 본사를 압수수색했다고 로이터 등 외신들이 보도했습니다.익명의 관계자에 따르면, EU 규제당국은 지난주 아일랜드 더블린에 있는 테무 유럽 본사를 상대로 압수수색을 벌였습니다.EU 당국은 자체 조사나 내부 고발자 등을 통해 위반 증거를 확보했을 때 압수수색을 진행한다고 로이터는 설명했습니다.EU의 행정부 격인 EU 집행위원회 대변인은 기업명을 밝히지 않은 채 "집행위원회가 역외보조금규정에 따라 EU 내 전자 상거래 부문에서 활동하는 한 회사의 사업장을 사전 통보 없이 점검했음을 확인한다"고만 밝혔습니다.테무는 이번 사안에 대해 별도의 입장을 내놓지 않았습니다.역외보조금규정은 EU가 역외국 정부에서 보조금을 받은 기업이 EU 시장에서 경쟁할 때 발생할 수 있는 시장 왜곡을 시정한다는 취지로 2023년 7월부터 시행 중인 제도입니다.보조금에는 세금 감면이나 우대뿐만 아니라 무이자 대출 혹은 저금리 금융 등도 포함됩니다.이를 어긴 기업은 연간 총매출액의 최대 10%에 해당하는 금액을 벌금으로 내야 합니다.EU에서는 중국 저가 수입품 대량 유입 우려가 점점 커지고 있습니다.테무의 최신 투명성 보고서에 따르면 테무는 EU 내에서 월평균 약 1억 1천600만 명의 사용자를 확보하고 있습니다.EU 집행위원회는 지난해에도 테무의 디지털서비스법 위반 여부를 조사해, 테무가 자사 플랫폼에서 불법 제품 판매를 막기 위한 충분한 조처를 취하지 않는다는 예비 조사 결과를 지난 7월 발표한 바 있습니다.(사진=게티이미지)