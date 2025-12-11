"사람 불타는 모습 보고도 못 구해"…'꼬꼬무', 충격의 '서해대교 29중 연쇄 추돌사고' 조명

이미지 확대하기

SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 '서해대교 29중 추돌사고'를 조명한다.11일 방송될 '꼬꼬무'는 대한민국 역사상 최악의 교통사고로 꼽히는, 12명의 사망자와 50명 이상의 부상자를 낳은 2006년 서해대교 29중 연쇄 추돌사고의 충격적 현장과 사고 관련자들의 증언을 전한다. 리스너로는 그룹 아일릿 윤아, 배우 이서환, 윤현민이 출격해 충격의 현장을 함께 한다.때는 2006년 10월 3일, 짙은 안개로 앞이 거의 보이지 않는 서해대교에서 차량이 잇달아 추돌하며 무려 29중 연쇄 추돌사고가 발생했다. 여기에 화재까지 겹치며 현장은 말 그대로 아비규환이었다.당시 신고를 받고 출동했던 소방대원은 "평소 5분이면 도착할 거리를 20분 넘게 걸렸다"고 털어놨다. 시야가 확보되지 않는 데다 길가에 멈춰 선 차량들, 심지어 사고 현장을 구경하는 사람들까지 생겨 사고 현장 진입조차 어려웠다는 것. 현장에 있었던 사설 구급요원은 "아직도 트라우마다. 그날 생각만 하면 눈물이 난다"며 "사람이 불타는 걸 목격했는데 아직까지도 못 구해준 것이 죄송스럽다"고 오열해 보는 이들의 마음을 먹먹하게 만든다.이에 아일릿 윤아는 "저 같아도 평생 한을 가지고 살 것 같다. '조금이라도 빨리 어떻게 해 볼 수 있지 않았을까'하는 생각을 했을 것 같다"며 구급요원의 한 맺힌 절규에 울컥한다.안갯속에서 추돌사고로 차량 안에 고립되고 화재까지 겪어야 했던 생존자들은 "그때 일을 떠올리는 것조차 괴롭고 힘들다"고 토로해, '꼬꼬무' 제작진이 증언자를 찾는 것조차 어려웠다고 한다.그날로부터 9년 뒤, 영종대교에서는 106중 추돌사고까지 발생한다. 과연 잇따른 대형 추돌 사고가 인재인지, 천재지변인지 '꼬꼬무'가 알아본다.'꼬꼬무'의 '서해대교 29중 추돌사고' 편은 11일 밤 10시 20분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)