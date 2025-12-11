12월 1∼10일 수출 17.3%↑…반도체 46% 증가

▲ 수출입 화물이 쌓여 있는 부산항 신선대부두

12월 초순(1∼10일) 한국 수출이 주력 품목인 반도체의 활약에 힘입어 지난해 같은 기간보다 증가했습니다.관세청은 이달 1일부터 10일까지 수출액은 206억 달러로 지난해 같은 기간보다 17.3% 늘었다고 밝혔습니다.조업일수를 고려한 일평균 수출액은 24억 2천만 달러로 3.5% 증가했습니다.이달 1∼10일 조업일수는 8.5일로 하루 많았습니다.주력 수출 상품인 반도체(45.9%)가 큰 폭으로 늘면서 수출 증가세를 이끌었습니다.전체 수출에서 반도체 비중은 25.6%로, 5.0%포인트(p) 늘었습니다.석유제품(23.1%), 무선통신기기(25.1%) 등도 두자릿수 증가율을 보였습니다.반면 승용차(-5.7%), 선박(-47.7%) 등에서는 감소했습니다.주요 수출 대상국 중에서는 중국(12.9%), 베트남(35.8%), 유럽연합(2.6%), 대만(15.2%) 등에서 증가했습니다.다만 중국, 베트남과 함께 수출액 상위 3국에 포함되는 미국은 3.2% 감소했습니다.일평균으로는 14.6% 줄었습니다.미국 관세 여파로 승용차 수출이 감소한 영향 등으로 풀이됩니다.같은 기간 수입액은 206억 달러로 8.0% 증가했습니다.수입 품목별로는 반도체(20.8%), 반도체 제조장비(13.3%), 기계류(12.8%) 등이 증가했고, 원유(-11.5%), 가스(-11.8%) 등은 감소했습니다.국가별 수입은 중국(13.3%), 미국(26.4%), 유럽연합(18.1%), 일본(5.7%) 등에서 늘었고, 사우디아라비아(-36.1%) 등에서는 줄었습니다.수입액이 수출액을 소폭 웃돌면서 이달 초순 무역수지는 7천만 달러 적자를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)