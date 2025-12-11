뉴스

이달 1∼10일 수출 17.3%↑…반도체 46% 증가

유영규 기자
작성 2025.12.11 09:18 조회수
이달 1∼10일 수출 17.3%↑…반도체 46% 증가
▲ 지난 1일 부산항 신선대부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습.

12월 초순(1∼10일) 한국 수출이 주력 품목인 반도체의 활약에 힘입어 작년 같은 기간보다 증가했습니다.

오늘(11일) 관세청 발표에 따르면, 이달 1일부터 10일까지 수출액은 206억 달러로 작년보다 17.3% 늘었습니다.

조업일수를 고려한 일평균 수출액은 24억 2천만 달러로 3.5% 증가했습니다.

이달 1∼10일 조업일수는 8.5일로 하루 많았습니다.

주력 수출 상품인 반도체(45.9%)가 큰 폭으로 늘면서 수출 증가세를 이끌었습니다.

전체 수출에서 반도체 비중은 25.6%로, 5.0%포인트(p) 늘었습니다.

석유제품(23.1%), 무선통신기기(25.1%) 등도 두자릿수 증가율을 보였습니다.

반면 승용차(-5.7%), 선박(-47.7%) 등에서는 감소했습니다.

주요 수출 대상국 중에서는 중국(12.9%), 베트남(35.8%), 유럽연합(2.6%), 타이완(15.2%) 등에서 증가했습니다.

다만 중국, 베트남과 함께 수출액 상위 3국에 포함되는 미국은 3.2% 감소했습니다.

일평균으로는 14.6% 줄었습니다.

미국 관세 여파로 승용차 수출이 감소한 영향 등으로 풀이됩니다.

같은 기간 수입액은 206억 달러로 8.0% 증가했습니다.

(사진=연합뉴스)
