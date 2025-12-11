남자배구 10연승 대한항공, OK저축은행과 부산서 정면승부

▲ 득점 후 기뻐하는 대한항공 선수들

남자 프로배구에서 파죽의 10연승을 달리는 대한항공과 '상위팀 킬러'로 통하는 OK저축은행이 부산에서 외나무다리 대결을 벌입니다.대한항공은 오늘(12일) 저녁 7시 부산 강서체육관에서 OK저축은행과 2025-2026 V리그 3라운드에서 맞붙습니다.10연승 고공비행으로 1위를 질주 중인 대한항공이 이긴다면 일찌감치 선두 독주 체제를 구축할 수 있습니다.대한항공은 어제 기준으로 시즌 11승 1패(승점 31)를 기록해 2위 현대캐피탈(승점 23·7승 5패)과 간격을 승점 8 차로 벌린 상황입니다.올 시즌 개막 초반이었던 10월 26일 원정경기에서 KB손해보험에 1-3으로 진 걸 빼고는 이후 한 번도 패배하지 않았습니다.지금 같은 페이스라면 OK저축은행까지 잡고 11연승은 물론 팀 2011-2012시즌 작성했던 팀 최다 연승(13연승) 경신도 노려볼만합니다.대한항공은 외국인 거포 카일 러셀(등록명 러셀)의 화끈한 공격력과 매 경기 20점 안팎의 득점력을 과시하는 토종 공격수 정지석이 쌍포로 맹활약 중입니다.베테랑 세터 한선수의 정교한 볼 배급을 바탕으로 김규민과 김민재가 지키는 중앙도 빈틈을 찾아보기 어렵습니다.여기에 왼쪽 날개 한 축을 맡은 정한용과 러셀의 뒤를 받치며 조커 역할을 하는 임동혁도 대한항공 상승세의 숨은 원동력입니다.올 시즌 두 차례 맞대결에선 대한항공이 모두 승리했습니다.대한항공은 1라운드였던 11월 9월 OK저축은행의 홈 개막전 때 3-1로 승리했고, 같은 달 21일 2라운드 안방 대결에서도 3-2로 이겼습니다.이에 맞서는 OK저축은행은 '상위팀 킬러'라는 별명에 걸맞게 대한항공의 가파른 상승세를 꺾겠다는 심산입니다.시즌 6승 7패(승점 18)를 기록하며 5위 랭크된 OK저축은행은 지난 2024-2025시즌 트레블(컵대회 우승·정규리그 1위·챔피언결정전 우승)을 달성한 디펜딩 챔피언 현대캐피탈에 2전 전승을 거뒀습니다.또 9일에는 지난 시즌 정규리그 2위를 차지한 KB손해보험과 3라운드 대결에서 3-2 승리를 낚았습니다.외국인 주포 디미타르 디미트로프(등록명 디미트로프)가 한 번 터지면 상대 수비수들이 막기 어려운 만큼 이번 대한항공전에서도 제 몫을 해줄 것으로 기대합니다.여기에 공격과 수비에서 알토란 같은 활약을 해주는 전광인과 물오른 득점력을 뽐내는 차지환도 대한항공 격파에 힘을 보탭니다.특히 남자부 7개 구단 중 최고의 관중 동원력을 자랑하는 부산 홈팬들의 뜨거운 응원도 OK저축은행의 '코트 반란'을 지원합니다.신영철 OK저축은행 감독은 "이민규 세터가 하이볼 처리 능력이 떨어지는 디미트로프의 공격력을 얼마나 극대화할 수 있을지가 승부의 관건"이라면서 "러셀의 강한 서브에 대응하면서도 우리가 할 수 있는 것에 초점을 맞춰 집중력을 발휘하겠다"고 말했습니다.11연승에 도전하는 대한항공과 두 차례 패배를 안긴 대한항공에 설욕을 벼르는 OK저축은행 중 어느 팀이 웃을지 주목됩니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)