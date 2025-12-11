미국 매체, PGA 투어 김시우 LIV 골프 이적설 보도

▲ 김시우

미국프로골프(PGA) 투어 김시우가 사우디아라비아 자본이 후원하는 LIV 골프로 활동 무대를 변경할 가능성이 제기됐습니다.미국 골프 전문 매체 골프위크는 오늘(11일) "김시우가 LIV 골프와 협상 막바지에 이르렀다"고 전했습니다.스포츠일러스트레이티드(SI)와 로이터통신 등도 김시우의 LIV 골프 이적 가능성에 대해 일제히 보도했습니다.1995년생 김시우는 PGA 투어 통산 4승을 거뒀으며 현재 세계 랭킹은 47위입니다.2017년에는 '제5의 메이저'로 불리는 플레이어스 챔피언십을 제패했고, 2023년 항저우 아시안게임 단체전 금메달을 따냈습니다.메이저 대회에서는 올해 PGA 챔피언십 공동 8위에 오른 것이 가장 좋은 성적입니다.2023년 1월 소니오픈에서 PGA 투어 4승을 달성한 김시우는 올해는 30개 대회에 출전해 '톱10'을 세 차례 기록했습니다.올해 PGA 투어 최고 성적은 지난달 RSM클래식 공동 4위, 이달 초 끝난 DP 월드투어 호주오픈에서는 3위에 올랐습니다.골프위크는 "김시우가 LIV 골프 이적을 마무리하면 케빈 나(미국)가 이끄는 아이언헤즈 팀에서 활약하게 될 것"이라고 예상했습니다.2022년 출범한 LIV 골프에 한국 선수가 뛴 사례는 올해 장유빈이 처음이었습니다.이후 송영한과 김민규가 올해 LIV 골프 미국과 한국 대회에 각각 한 차례씩 출전했습니다.LIV 골프는 2025시즌이 끝난 뒤 빅토르 페레즈(프랑스)와 로리 캔터(잉글랜드)를 영입했습니다.골프위크는 "페레즈와 캔터 모두 PGA 투어 출전 자격이 있는 선수들이지만 김시우만큼 주목도가 있는 선수들은 아니다"라고 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)