통일교 금품수수 의혹 전재수 사의, 부산시장 선거판도 '요동'

▲ 전재수 해양수산부 장관이 11일 '유엔해양총회' 유치 활동을 마치고 귀국해 입장을 밝힌 뒤 인사하고 있다. 전재수 장관은 이날 사의를 표명했다.

내년 지방선거에서 여당 유력 부산시장 후보인 전재수 해양수산부 장관이 통일교 금품 수수 의혹을 전면 부인하면서도 사의를 표명함에 따라 내년 부산시장 선거 구도에도 큰 파장이 일고 있습니다.오늘(11일) 오전 미국에서 귀국한 전 장관은 "허위 사실에 근거한 일이지만, 하지만 흔들림 없이 일할 수 있도록 제가 해수부 장관직을 내려놓는 것이 온당하지 않을까 생각한다"고 말했습니다.금품 수수 의혹을 강하게 부인해온 전 장관이 사퇴 의사를 나타냄에 따라 민주당 내부에서는 "사실 여부를 떠나 의혹이 불거졌고, 전 장관이 물러나는 것만으로도 내년 지방선거에 초대형 악재"라는 반응을 보입니다.지역 정치권에서도 "전 장관의 사퇴 여부는 여야를 막론하고 5개월여 앞으로 다가온 내년 부산시장 선거에 엄청난 파장을 불러일으킬 것"이라고 분석합니다.전 장관이 가장 유력한 여권 부산시장 후보였기 때문에 민주당 내부 공천 경쟁 구도뿐만 아니라 국민의힘 후보를 포함한 부산시장 선거 대결 구도와 판세에도 상당한 영향을 줄 수밖에 없다는 것입니다.가장 큰 충격을 받은 곳은 민주당 부산시당입니다.시당 관계자는 "금품수수 의혹이 불거진 것 자체가 내년 지방선거에 영향을 주겠다는 의도로 기획된 것 아닌가 보고 있지만 전 장관의 사퇴로 새로운 국면으로 전환될 수 있다"면서도 "전 장관이 결백을 주장하는 만큼 의혹이 어떻게 진행되는지 지켜볼 수밖에 없는 입장"이라고 말했습니다.시당 다른 관계자는 "금품수수 의혹이 허위 사실이라고 하더라도 장관직 사의를 밝힌 전 장관이 부산시장에 출마하기 쉽지 않을 것으로 본다"며 "이재성 전 시당위원장과 박재호 전 의원 등이 시장 후보로 전면에 나서겠지만, 해수부 부산 이전으로 반등을 기대했던 부산 민주당 지지도에도 좋지 않은 영향을 줄 것"이라고 내다봤습니다.지역 정치권에서는 이들 외에도 김영춘 전 해수부 장관의 출마 가능성도 제기되고 있습니다.국민의힘에서는 "전 장관이 사의를 표명한 만큼 사건을 넘겨받은 경찰은 신속하고 공정하게 수사해 의혹을 모두 밝혀야 한다"면서도 전 장관의 사의가 부산시장 선거 판세나 대결 구도에 미칠 영향에 촉각을 곤두세우고 있습니다.부산 야권 관계자는 "정치적 리더를 선택할 때 실력이나 정책 비전 못지않게 중요한 게 후보자의 도덕성"이라며 "법적으로는 여러 가지를 따져봐야겠지만, 전 장관이 사퇴까지 했기 때문에 부산시장 출마는 사실상 어렵지 않겠나"라고 말했습니다.지역 정치권에서는 가장 유력하던 여당 후보로 꼽히던 전 장관의 출마 여부가 불투명해진 만큼 야당 잠재적인 부산시장 후보로 거론됐던 김도읍 의원과 조경태 의원 등도 부산시장 공천 경쟁에 뛰어들 수 있다는 전망도 나옵니다.차재권 부경대 정치외교학과 교수는 "의혹 자체도 상당히 충격적이었는데 전 장관이 사의까지 표명함에 따라 부산시당 탈환을 노리는 민주당뿐만 아니라 정부의 국정운영에도 큰 악재로 작용할 것"이라며 "전 장관이 의혹에서 벗어나 결백을 입증하면 전화위복의 계기가 될 수도 있겠지만, 정치적으로나 도덕적으로 이미 상당한 타격을 받은 것은 분명하다"고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)