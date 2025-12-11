미 연준 파월 "현 기준금리, 경제 변화 지켜보기 좋은 위치"

▲ 제롬 파월 미 연준 의장

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 제롬 파월 의장은 10일(현지 시간) 3.50∼3.75%로 내린 미국의 기준금리 수준에 대해 "향후 경제 상황 변화를 기다리며 지켜보기에 좋은 위치에 있다"라고 밝혔습니다.파월 의장은 이날 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 0.25%포인트 인하한 뒤 연 기자회견에서 "연준 기준금리는 9월 이후 중립금리 추정치 범위 안에 머물러 있다"며 이처럼 말했습니다.중립금리란 인플레이션을 높이지 않으면서도 고용을 극대화할 수 있는 실질금리를 말합니다.통화 정책 결정문에 '정도와 시기'라는 표현을 추가한 배경에 대해서는 "새 문구는 향후 들어오는 지표를 신중하게 평가하겠다는 점을 지적한다"라고 설명했습니다.FOMC는 이날 낸 12월 정책 결정문에서 향후 기준금리 결정에 관해 언급하면서 '정도와 시기'라는 표현을 추가해 향후 경제 지표에 의미 있는 변화가 나타나기까지 당분간 금리를 동결할 수 있음을 시사했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)