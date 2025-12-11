연준 파월 "현 기준금리, 경제변화 관찰에 좋은 위치"

▲ 제롬 파월 미 연방준비제도 의장

미국 중앙은행인 연방준비제도의 제롬 파월 의장이 현지 시간 10일 3.50∼3.75%로 내린 미국의 기준금리 수준에 대해 "향후 경제상황 변화를 기다리며 지켜보기에 좋은 위치에 있다"라고 밝혔습니다.파월 의장은 이날 FOMC가 기준금리를 0.25%포인트 인하한 뒤 연 기자회견에서 "9월 이후 정책 조정으로 우리의 정책은 중립 수준 추정치의 합리적인 범위 내에 놓이게 됐다"며 이처럼 말했습니다.지난 9월 FOMC 회의 이후 이날까지 세 차례 연속 이어진 총 0.75%포인트 금리 인하로 연준 기준금리가 중립금리 수준으로 내려온 것으로 추정된다는 설명입니다.중립금리란 인플레이션을 높이지 않으면서도 고용을 극대화할 수 있는 실질금리를 말합니다.경제 이론상 개념이기 때문에 실제로는 관찰되지 않고 추정만 가능합니다.파월 의장은 통화정책 결정문에 '정도와 시기'라는 표현을 추가한 배경에 대해서는 "새 문구는 향후 들어오는 지표를 신중하게 평가하겠다는 점을 지적한다"라고 설명했습니다.FOMC는 이날 낸 12월 정책결정문에서 향후 기준금리 결정에 관해 언급하면서 '정도와 시기'라는 표현을 추가해 추가 금리 인하에 신중하면서 당분간 금리를 동결할 수 있음을 시사했습니다.노동시장에 관해선 현저한 하방 위험이 있다고 진단했습니다.파월 의장은 "노동시장이 점진적으로 냉각돼왔다"며 4월 이후 월간 일자리 증가 수치가 과다 계상됐을 것으로 본다고 평가했습니다.파월 의장은 "고용 극대화와 물가안정이란 두 통화정책 목표 간 긴장 관계 사이를 헤쳐 나가는 과정에서 무위험 정책경로란 없다"고 기존 입장을 재강조하기도 했습니다.한편 파월 의장은 팬데믹 이후 최근 5∼6년간 미국 경제의 생산성이 향상했다며 AI 또는 팬데믹 이후 이뤄진 자동화가 생산성 향상에 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 언급했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)