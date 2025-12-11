뉴스

전국 곳곳 비·눈…강원산지 대설주의보

전국 곳곳 비·눈…강원산지 대설주의보
▲ 비가 내린 지난 25일 서울 종로구 광화문네거리에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다.

목요일인 오늘(11일) 흐린 가운데 전국에 비나 눈이 내리겠습니다.

오전 5시 25분을 기해 강원(평창 평지·화천) 지역에는 대설주의보가 발표됐습니다.

예상 강수량은 수도권 5∼10㎜, 강원 동해안 5∼15㎜, 강원 내륙·산지 5∼10㎜, 충청·전라권 5㎜ 안팎입니다.

예상 적설량은 강원 산지·동해안 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 강원 내륙 1㎝ 내외입니다.

낮 기온은 6∼16도로 예보됐습니다.

오늘 오전 5시 현재 기온은 서울 5.2도, 인천 6.1도, 수원 5.2도, 춘천 0.6도, 강릉 8.5도, 청주 5.1도, 대전 4.5도, 전주 8.5도, 광주 7.0도, 제주 13.1도, 대구 4.3도, 부산 9.3도, 울산 5.3도, 창원 6.8도 등입니다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠습니다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼5.5m, 서해 1.0∼4.0m, 남해 0.5∼3.5m로 예상됩니다.

(사진=연합뉴스)
