트럼프 "베네수엘라 연안서 유조선 억류…사상 최대 규모"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간 10일 베네수엘라 연안에서 대형 유조선을 억류했다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 라운드테이블 행사에서 행한 연설에서 "여러분이 아마도 알겠지만, 우리는 방금 베네수엘라 연안에서 유조선 한 척을 억류했다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이어 "대형 유조선이다. 매우 크다. 사실, 억류한 유조선 중 사상 최대 규모"라며 "다른 일들도 진행 중이며, 나중에 보게 될 것"이라고 덧붙였습니다.유조선 억류의 배경 등에 대해서는 언급하지 않았습니다.미국의 유조선 억류는 트럼프 행정부가 베네수엘라 마약 카르텔과의 전쟁을 선포한 뒤 이 나라 인근 카리브해에 세계 최대 핵추진 항공모함인 제럴드 R.포드 항모 전단 등을 배치하며 양국 간 무력 충돌 위기가 고조되고 있는 가운데 나온 것이어서 긴장은 더욱 고조될 것으로 보입니다.앞서 미 해군 소속 전투기 2대가 지난 8일 베네수엘라 남부 카리브해 상공을 비행한 바 있습니다.트럼프 행정부의 이러한 군사력 시위는 마약 카르텔뿐 아니라 니콜라스 마두로 베네수엘라 정권 축출을 노린 것이라는 분석도 많습니다.트럼프 대통령은 전날 공개된 미 정치전문매체 폴리티코와의 인터뷰에서 마두로 대통령 축출에 대한 질의에 "그의 날이 얼마 남지 않았다"고 말하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)