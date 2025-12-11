넘쳐나는 AI '가짜' 광고…"징벌적 손해배상"

<앵커>



최근 SNS를 비롯해 온라인상에서 AI로 만든 가짜 광고가 기승입니다. 전문가나 유명인이 나오는 것처럼 조작해 의약품과 도박사이트까지 홍보하는데 이런 가짜 광고에 속은 소비자들의 피해가 커지자 정부가 강력 대응에 나섰습니다.



최승훈 기자입니다.



소셜미디어 짧은 광고 영상에 유명 축구선수처럼 보이는 인물이 온라인 도박 앱을 추천합니다.



[여기서는 모든 한국인이 하루에 최대 150만 원까지 쉽고 안전하게 당첨될 수 있습니다.]



뉴스 로고와 자막을 띄우며 공공기관이 인증한 앱처럼 포장하기도 합니다.



[강원랜드 앱의 공식 홍보대사 OOO입니다. 지금 바로 다운로드하고 직접 체험해 보세요.]



모두 인공지능 AI로 만든 가짜 광고 영상들입니다.



다른 영상에서는 의사처럼 흰 가운을 입은 남성이 전문가인 척하며 약을 팔기도 합니다.



[전문가 관점에서 제가 실제로 부모님들께 가장 많이 권하는 제품이 OOOO입니다.]



AI 기술이 발달하면서 이런 가짜 광고는 어려운 지식 없이도 쉽게 만들어낼 수 있습니다.



제가 나온 방송 화면과 명령어를 입력해서 가짜 광고 영상을 직접 만들어 보겠습니다.



생성 버튼을 누르자 1~2분 만에 8초짜리 영상이 나옵니다.



[AI로 생성한 가짜 영상 : 이 약을 먹으면 키가 쑥쑥 큽니다.]



AI 가짜 광고에 속는 소비자들의 피해가 잇따르자 정부가 칼을 빼 들었습니다.



[김민석/국무총리 : 정부는 AI를 활용한 허위 과장 광고에 대해 사전 유통 예방뿐 아니라, 신속한 사후 차단도 추진하고자 합니다.]



우선 소셜미디어에 AI 생성물을 올릴 때에는 AI로 만들었다는 사실을 꼭 표시해야 합니다.



이 표시를 교묘히 가리거나 일부만 보이게 하는 등의 행위는 금지됩니다.



특히 식품이나 의약품, 의료기기 등 피해가 큰 품목들을 허위·과장 광고하면 24시간 안에 심의하고, 생명·재산 피해 우려가 클 때에는 심의가 끝나기 전에라도 즉시 차단할 방침입니다.



만약 이런 규제를 어기면 손해액의 최대 5배를 배상하도록 하는 징벌적 손해배상을 도입하고, 과징금도 대폭 높이기로 했습니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 우기정)