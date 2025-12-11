뉴스

통일교 윤영호 폭로없이 끝났다…민주당 금품의혹 실명 말 안 해

유영규 기자
작성 2025.12.11 05:20 조회수
▲ 윤영호 전 통일교 세계본부장

김건희 여사에게 명품 가방과 목걸이 등 금품을 전달한 혐의로 기소된 윤영호 전 통일교 세계본부장이 어제(10일) 본인의 마지막 재판에서 민주당에 대한 교단의 로비 의혹 명단을 공개할 수 있다는 입장을 밝혔었지만 막상 공판은 아무런 언급 없이 끝났습니다.

윤 전 본부장은 이날 서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사) 심리로 열린 청탁금지법 위반, 업무상 횡령, 정치자금법 위반 등 혐의 결심공판에서 이전 재판에서 자신이 로비 의혹 명단을 언급할지 고민된다는 취지로 말했으나 이날 최후진술에서 이 부분에 관한 언급은 없었습니다.

윤 전 본부장은 지난 5일 열린 재판에서 2022년 교단 행사인 '한반도 평화서밋'을 앞두고 국민의힘뿐 아니라 민주당과도 접촉을 시도했다고 밝힌 바 있습니다.

윤 전 본부장은 당시 "2017∼2021년은 국민의힘보다 민주당과 가까웠다"며 "평화서밋 행사를 앞두고 현 정부의 장관급 네 분에게 어프로치(접근) 했고, 그중 두 명은 (한학자) 총재에게도 왔다 갔다"고 말했습니다.

그는 이 대목을 진술할 당시 "파장이 있을 것이라 고민된다"며 민주당 인사들의 실명은 언급하지 않았습니다.

윤 전 본부장은 해당 내용을 특검 조사에서 진술하고 국회의원 리스트도 말했지만, 특검팀이 공소사실에서 누락했다는 취지의 주장을 내놓기도 했습니다.
