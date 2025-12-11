[날씨] 오전까지 전국 비…강원 산지 10㎝↑ 폭설

현재 전국에 5~10mm 안팎의 비가 내리고 있습니다.



지도에 보시는 것처럼 경기 동부와 강원 지역은 눈이 섞여 내리고 있습니다.



이 비는 오전까지 이어지다 그치겠는데요.



일부 지역은 내일(12일)까지도 이어지는 곳이 있겠습니다.



비의 양을 보시면 대부분 지역이 5~10mm 안팎으로 양이 많지는 않겠습니다.



다만 강원 산지와 동해안을 중심으로는 최고 10cm 이상의 폭설이 예보된 가운데, 특히 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 무거운 눈이 강하게 쏟아질 것으로 보여 대비해 주셔야겠습니다.



오늘 전국에 바람도 강하게 불겠습니다.



하늘은 오후에 서쪽 지역부터 차차 맑아지겠습니다.



현재 기온 서울이 5.2도, 대구 4.7도로 비교적 온화하게 시작하고요.



낮 기온은 서울이 8도에 그치겠고 대구는 15도까지 오르겠습니다.



내일 아침은 다시 영하권 추위가 찾아오겠고요.



토요일 전국에 눈 예보가 나와 있는 가운데 특히 중부를 중심으로 강하고 많은 눈이 예보돼 있어 대비해 주셔야겠습니다.



(박세림 기상캐스터)