뉴스

"30초만 빨랐어도"…루브르박물관 도난 사건 조사 결과

권영인 기자
작성 2025.12.11 07:54 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

지난 10월, 사람 많은 일요일 아침에 프랑스 루브르박물관에서 왕실 보물 8점을 도둑맞은 사건이 있었죠. 프랑스 당국은 30초만 빨랐어도 절도를 막을 수 있었다는 감사 결과를 내놨습니다.

파리에서 권영인 특파원입니다.

<기자>

어제(10일) 프랑스 의회에서 루브르박물관 도난 사건과 관련한 청문회가 열렸습니다.

이 자리에 프랑스 문화부 산하 감찰국장이 출석해 그동안 실시한 감사 결과를 보고했습니다.

감찰국은 절도범들이 도착해서 사다리차를 설치하고 발코니까지 올라가는 장면, 그리고 몇 분 뒤 이들이 급히 떠나는 장면까지 루브르박물관 보안카메라에 정확히 촬영됐다고 말했습니다.

하지만 이 상황은 실시간으로 모니터링되지 않았고, 보안요원이 영상을 확인했을 때는 절도범들은 왕실 유물이 있던 갤러리를 이미 떠난 뒤였다고 보고했습니다.

감찰국은 박물관 보안센터가 너무 노후해 주요 장소 영상을 동시에 감시할 수 있는 인프라가 부족했던 게 원인이라고 지적했습니다.

결국 절도 상황이 보안센터 화면에 뜬 것은 사건 발생 4분 후였다고 밝혔습니다.

그러면서 30초만 더 빨리 확인했더라도 절도범들을 잡을 수도 있었다고 설명했습니다.

[노엘 코르뱅/문화부 감찰국장 : 불과 30초만 더 빨랐더라면, 보안요원들이나 차량에 있던 경찰관들이 절도범들의 도주를 막을 수 있었을 것입니다. 그 소중한 30초만 있었다면 충분했을 것입니다.]

특히, 감사 결과 지난 2019년 한 명품 보석 회사가 실시했던 현장 조사에서 사건 장소가 보안에 취약하다는 지적을 했는데도 후속 보완 조치가 이뤄지지 않았던 것으로 밝혀졌습니다.

사건 후 절도에 직접 가담했던 피의자 4명은 모두 붙잡혀 구속된 상태입니다.

하지만 사라진 왕실 보물 8점은 아직 단 한 점도 되찾지 못하고 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권영인 기자 사진
권영인 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지