"'8대 악법' 저지" 천막 농성 돌입…"국민 포기 정당"

국민의힘이 사법개혁안을 포함해서 민주당이 추진하는 법안 8개를 악법으로 규정하고, 입법을 막겠다면서 천막농성에 돌입했습니다. 민주당은 국민의힘이 쟁점이 없는 민생법안까지 무제한토론, 필리버스터로 막아서고 있다고 비판했습니다.



김형래 기자입니다.



국민의힘은 민주당이 처리를 추진하는 내란전담재판부 설치 특별법안, 법 왜곡죄 신설 형법 개정안 등 8개 법안을 '악법'으로 규정하고, 어제(10일)부터 입법 저지를 위한 릴레이 천막농성에 돌입했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 그야말로 전체주의 국가로 나아가는 전체주의 8대 악법입니다. 반드시 저지하기 위해서 총력 투쟁하겠습니다.]



정기국회 마지막 날, 민주당 출신인 우원식 국회의장은 필리버스터 첫 주자로 나선 국민의힘 나경원 의원에 대해 의제와 무관한 발언을 한다며 마이크를 껐는데,



[우원식/국회의장 : 나경원 의원이 사회자를 완전히 무시하고 진행하고 있기 때문에 이렇게 안 할 수 없는 겁니다.]



국민의힘 지도부는 "전대미문의 폭거"라고 주장했습니다.



우리 헌정사에서 필리버스터 중인 국회의원의 마이크를 끈 것은 1964년 이효상 당시 국회의장이 김대중 의원의 마이크를 끈 이후 61년 만에 처음이라는 것입니다.



민주당은 여야 사이 쟁점이 없는 비쟁점 민생법안들까지 국민의힘이 필리버스터로 입법을 방해하고 있다며 민생파괴라고 비판했습니다.



[황명선/더불어민주당 최고위원 : 민생 법안마저 발목 잡는 국민의힘은 국민 포기 정당입니까? 더 이상 정당을 자처할 자격조차 없습니다.]



민주당은 오늘부터 나흘 동안, 다시 오는 22일부터 24일까지 두 차례에 걸쳐 비쟁점 법안들과 사법개혁안 등을 처리할 방침인데, 국민의힘은 '민주당 8대 악법'의 부당함을 알리겠다며 비쟁점 법안이라도 필리버스터를 이어가겠다고 맞서고 있습니다.



