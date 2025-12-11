1. 미, 기준금리 0.25%p 인하…한미 금리차 1.25%p



미국의 중앙은행인 연방 준비 제도가 기준금리를 0.25%p 인하했습니다. 올해 세 번째이자 세 차례 연속 금리 인하로, 한국과 미국의 금리차는 역전된 상태에서 1.25%p로 좁혀졌습니다.



2. 철도노조 파업 유보…KTX 등 열차 정상 운행



철도노조와 코레일이 어젯(10일)밤 협상에서 성과급 정상화 등에 대해 잠정 합의했습니다. 이에 따라 노조는 오늘 9시로 예정됐던 총파업을 유보하기로 했습니다.



3. 윤영호 징역 4년 구형…추가 폭로 없었다



징역 4년을 구형받은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 예고했던 추가 폭로는 하지 않았습니다. 윤 전 본부장은 문재인 정부 당시 전재수, 김규환, 두 여야 의원에게 한일 해저터널 추진을 청탁하기 위해 금품을 건넸다고 진술한 것으로 확인됐습니다.



4. 박대준 대표, '쿠팡 사태' 11일 만에 사퇴



쿠팡의 대규모 개인정보 유출과 관련해 박대준 대표가 사임했습니다. 이번 대표 교체가 오는 17일 국회 청문회에 김범석 의장의 출석을 막기 위한 '방패막이' 인사라는 지적이 나옵니다.