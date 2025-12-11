미 대사 "가자 평화 2단계 곧 발표…하마스 사라져야"

▲ 마이크 왈츠 주유엔 미국대사(왼쪽), 이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령

마이크 왈츠 주유엔 미국대사가 도널드 트럼프 미국 대통령의 '가자지구 평화 구상'에 따른 2단계 이행안이 곧 공개될 것이라고 현지 시간 10일 밝혔습니다.타임스오브이스라엘 보도에 따르면 왈츠 대사는 예루살렘에서 이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령과 만나 "트럼프 대통령이 이끄는 평화위원회와 관련해 곧 발표가 있을 것"이라고 말했습니다.그러면서 "팔레스타인 전문가로 이뤄진 기술관료 조직이 가자지구에 식수, 가스, 하수도 등 기본적인 서비스를 다시 제공하는 것이 위원회의 핵심"이라며 "국제안정화군(ISF)도 필요하다"고 언급했습니다.지난 9월 트럼프 대통령은 20개 항의 평화 구상을 제안하면서 이른바 '평화위원회'를 가자지구의 임시 통치기구 형태로 제시했습니다.이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스는 지난 10월 1단계 휴전에 돌입했지만 평화위 구성, ISF 배치 등 2단계 실행 방안을 놓고는 아직 합의가 이뤄지지 않았습니다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이달 29일 트럼프 대통령을 만나 2단계 이행 방안을 논의합니다.이날 왈츠 대사는 "하마스가 사라져야 한다는 점을 분명히 하고 싶다"며 "어떻게든 하마스가 살아남고 국제사회가 재건에 수십억 달러를 쏟아붓고 하마스가 다시 공격하고 이스라엘은 대응할 수밖에 없게 되는 '광기(insanity)의 악순환'은 피해야 한다"고 강조했습니다.헤르조그 대통령은 지난달 유엔 안전보장이사회에서 트럼프 대통령 구상을 지지하는 2803호 결의가 통과된 것을 재차 환영하며 "이 과정에 시간이 너무 오래 걸리면 공백이 생긴다"고 지적했습니다.이어 "이란과 그 대리세력이 재결집을 시도하고 있는 만큼 우리가 결의 이행에 추진력을 보여야 한다"고 촉구했습니다.이와 관련해 예루살렘포스트는 미국 관리를 인용해 "내년 초 ISF가 가자지구에 배치될 것"이라고 보도했습니다.ISF가 일단 1∼2개 나라 병력으로 구성될 것이며, 향후 더 많은 국가가 참여할 가능성이 있다고 이 관리는 언급했습니다.또 ISF는 현재 하마스가 통제하는 구역에는 전개되지 않을 것이라고 덧붙였습니다.이는 현재 이스라엘군이 주둔하는 가자지구 내 '옐로 라인' 안쪽에 ISF가 배치돼 이스라엘군을 대체한다는 구상을 언급한 것으로 보입니다.현재 인도네시아, 아제르바이잔, 이집트, 튀르키예 등이 ISF에 파병할 가능성이 있는 국가로 거론됩니다.특히 튀르키예는 수차례 참여 의사를 밝힐 정도로 적극적이지만, 이스라엘은 2년여간 이어졌던 가자지구 전쟁 국면에서 자국에 적대적이었던 튀르키예가 ISF에 발을 들여서는 안 된다며 견제하고 있습니다.(사진=이스라엘 정부 공보국(GPO) 제공, 연합뉴스)