미 장관들의 턱걸이 대결…'반전 결과' 깜짝

SBS 뉴스
작성 2025.12.11
미국의 트럼프 행정부는 유독 운동에 진심인 몸짱 장관들이 많은데요.

50대 교통부 장관과 70대 보건 복지부 장관이 나란히 턱걸이 시합을 벌였는데, 누가 이겼을까요?

바로 확인해보시죠.

하나~ 둘~ 자세가 상당히 안정적이죠.

로버트 F. 케네디 주니어 미국 보건복지부 장관이 미국 버지니아주의 로널드 레이건 워싱턴 내셔널 공항에서 턱걸이 시범을 보이고 있습니다.

1954년생으로 올해 71세인 케네디 장관은 이 날 턱걸이 20회를 안정적으로 해내며 현장을 놀라게 만들었는데요.

뒤이어 그보다 17세 어린 54세의 숀 더피 교통부 장관이 재킷까지 벗어던지고 도전 의지를 보였는데, 겨우 10회에서 멈추며 웃음을 자아냈습니다.

이날 두 사람의 턱걸이 시범은 보건복지부와 교통부가 함께 추진하는 공항 내 가족 친화 시설 확대 캠페인을 홍보하기 위해 이뤄진 건데요.

일각에서는 실질적 정책 발표 대신 쇼에 가까웠다는 비판이 나왔습니다.

(화면출처 : X @Jitendr1231987, @Slck100, @KGeerm, EdKrassen)
