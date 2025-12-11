"내 얼굴에 끓는 물을" 절규…남편의 잔혹 만행

끝으로 태국인 아내의 얼굴에 잔혹한 짓을 한 한국 남성의 사건이 알려지면서 한국과 태국 양국에서 공분이 일고 있다고요.



태국 현지 매체에 나온 내용인데요.



태국인 여성 A 씨는 지난 3일 소셜미디어를 통해서 한국인 남성 B 씨로부터 심각한 폭행을 당했다며 도움을 요청했습니다.



A 씨와 혼인 관계에 있던 B 씨가 자신의 얼굴에 끓는 물을 부어서 심각한 화상을 입었다고 주장했는데요.



이 남성은 다른 남자를 만날까 봐 그랬다 못생기게 만들고 싶었다라고 말한 것으로 알려졌습니다.



A 씨는 병원비 부담 때문에 가해 남성과 함께 병원을 찾을 수밖에 없었지만 이후 관계를 끝내겠다고 통보하고 전문 통역사의 도움을 받아 법적 대응에 나섰습니다.



A 씨가 공개한 사진에는 얼굴 전체를 붕대를 감은 채 눈과 입만 드러난 모습이 담겨 있는데요.



사연이 태국 교민 사회를 통해 알려지면서 태국 현지 사회에서도 공분이 커지고 있습니다.



현지에서는 한국에 불법으로 입국해 B 씨에게 의존한 것 아니냐는 의혹도 제기됐지만 통역사는 피해 여성 A 씨는 관련 절차를 갖춰 합법적으로 입국했다며 이런 의혹을 일축했습니다.



현재 A 씨는 B 씨에 대한 법적 조치와 함께 이혼을 진행하겠다는 뜻을 나타냈습니다.



(화면출처 : 페이스북 @NNutt AAomsin)