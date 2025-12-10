뉴스

미 국방부, 구글 제미나이 전면도입 "AI로 전투력 더 치명적이게"

미 국방부, 구글 제미나이 전면도입 "AI로 전투력 더 치명적이게"
▲ 제미나이

미국 국방부(전쟁부)가 군을 포함해 300만 명에 달하는 직원들을 위한 인공지능 플랫폼으로 구글 모회사인 알파벳의 AI 모델인 제미나이를 택했다고 밝혔습니다.

미 국방부는 현지 시간 9일 보도자료를 통해 "새로운 내부용 AI 플랫폼인 'GenAI.mil'에 탑재할 몇 가지 선도적 AI 역량 중 첫 번째로 구글 클라우드의 정부용 제미나이를 출범시킨다"고 발표했습니다.

국방부는 "GenAI.mil의 첫 번째 사례인 정부용 제미나이는 세계적으로 가장 압도적인 무력(미군)에, 범접할 수 없는 분석적이고 창의적인 역량을 장착할 것"이라고 강조했습니다.

피트 헤그세스 미 국방장관도 엑스에 올린 글에서 "이 플랫폼은 세계에서 가장 강력한 선구적 AI 모델들을 미군 전사들의 손에 쥐여주게 된다"며 "우리는 세계 최고의 기술을 우리의 전투력을 과거 어느 때보다 더 치명적이게끔 하는 데 계속 적극적으로 활용할 것"이라고 밝혔습니다.

헤그세스 장관은 동영상 메시지를 통해 미국 전쟁의 미래가 AI에 달려 있다면서 새롭게 도입될 소프트웨어가 군이 영상과 이미지를 신속하게 분석하는 것을 도울 것이라고 말했습니다.

지난 7월 알파벳의 구글 클라우드는 미 국방부에 AI 역량을 제공하는 2억 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다.

오픈AI, xAI, 앤트로픽 PBC도 비슷한 계약을 체결했습니다.
