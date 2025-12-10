노벨평화상 마차도 딸이 대신 받아…"오슬로 가는 중"

▲ 노벨평화상을 대신 받은 마리아 코리나 마차도의 딸

올해 노벨평화상 수상자인 베네수엘라 야권지도자 마리아 코리나 마차도가 현지 시간 10일 오후 노르웨이 오슬로에서 열린 시상식에 끝내 모습을 드러내지 못했습니다.하지만 현재 그가 노르웨이로 향하는 중으로 알려져 뒤늦게나마 노르웨이행은 성사될 것으로 보입니다.마차도가 시상식에 제때 도착하지 못하면서 이날 오슬로 시청에서 열린 노벨평화상은 그의 딸인 아나 코리나 소사 마차도가 대신 받았습니다.마차도는 이날 시상식 직전에 공개된 노르웨이 노벨위원회 측과의 통화에서 시간 내에 도착하지 못해 "정말 정말 미안하다"면서 현재 오슬로로 향하고 있으며 "내가 오슬로에 갈 수 있도록 목숨을 건 너무나 많은 사람이 있다"고 밝혔습니다.요르겐 바트네 프뤼드네스 노르웨이 노벨위원회 위원장은 시상식에서 "마차도는 오늘 이 시상식에 참석하려고 할 수 있는 모든 것을 했다. 이는 극히 위험한 상황에서의 여정"이라고 말했습니다.이어 "비록 시상식에 닿지는 못했지만 그가 안전하며 이곳 오슬로에 (곧) 우리와 함께 있을 것이라는 사실을 확인하게 돼 무척 기쁘다"고 덧붙였습니다.노벨위원회 측은 시상식 직전에는 마차도의 신변이 안전하며 그가 늦어도 11일 안으로는 오슬로에 도착할 것이라고 공지했습니다.마차도의 딸은 시상식에서 "엄마는 자유로운 베네수엘라에서 살길 원한다. 아주 조만간 그녀는 베네수엘라에 돌아갈 것"이라고 말해 마차도의 노르웨이 체류 기간이 길지 않을 것임을 시사했습니다.마차도의 시상식 참석 불발은 전날 노벨상 수상자 기자회견이 취소되면서 어느 정도 예견됐습니다.마차도는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 철권통치에 맞서 지난해 8월 이후 베네수엘라 모처에 은신 중으로, 대중 앞에 등장한 것은 올해 1월 9일 반정부시위가 마지막이었습니다.이런 까닭에 그가 체포 위협을 무릅쓰고 오슬로 시상식에 직접 참석할지가 올해 노벨상과 관련한 가장 큰 관심사 중의 하나였습니다.베네수엘라 당국은 마차도가 범죄 모의, 테러리즘 등 다수의 범죄 혐의를 받고 있다며 그가 출국하는 경우 탈주범으로 간주할 것이라고 경고한 바 있습니다.마두로 정권은 2014년에 마차도에 대해 출국 금지령을 내렸습니다.노르웨이 노벨위원회는 지난 10월 "베네수엘라 국민의 민주주의 권리를 촉진하기 위해 지치지 않고 노력했으며 독재에서 민주주의로 정의롭고 평화로운 전환을 이루기 위해 사투를 벌였다"며 마차도를 올해 노벨평화상 수상자로 선정했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)