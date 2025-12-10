'여오현 매직' IBK기업은행, 거침없는 4연승

▲ 4연승을 달린 IBK기업은행

여자 프로배구 IBK기업은행이 여오현 감독 대행 부임 후 4연승을 질주하며 중위권 싸움에 불을 붙였습니다.IBK기업은행은 10일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 GS칼텍스와 방문 경기에서 세트 점수 3-0(30-28 25-19 25-22)으로 승리했습니다.5승 8패, 승점 16이 된 6위 IBK기업은행은 5위 페퍼저축은행(6승 7패, 승점 17)과 격차를 승점 1로 좁혔습니다.또한 3위 GS칼텍스(6승 7패, 승점 19)와는 불과 승점 3차이입니다.올 시즌 개막을 앞두고 우승 후보로 꼽혔던 IBK기업은행은 주축 선수 줄부상 속에 1승 8패로 부진에 빠졌습니다.김호철 전 감독이 성적에 책임을 지고 지휘봉을 내려놓은 가운데, 임시 사령탑으로 부임한 여 대행은 팀 분위기를 빠르게 수습하는 데 성공했습니다.수원체육관에서 열린 남자부 경기에서는 우리카드가 한국전력에 세트 점수 3-1(19-25 25-20 25-17 26-24)로 역전승하고 3연패에서 벗어났습니다.우리카드 알리 하그파라스트(등록명 알리)는 22득점에 후위 공격과 블로킹, 서브 득점을 각각 3점 곁들인 트리플크라운 활약을 펼쳤습니다.알리의 트리플크라운은 개인 처음이며, 올 시즌 리그 전체 10호입니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)