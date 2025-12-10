경찰, '통일교 민주당 지원 의혹' 전담팀 수사…"공소시효 고려"

▲ 윤영호 통일교 전 세계본부장

경찰이 10일 민중기 특별검사팀으로부터 넘겨받은 '통일교의 민주당 지원' 의혹 사건에 대한 특별전담수사팀을 편성했습니다.경찰청 국가수사본부는 이날 언론 공지를 통해" "오후 1시 30분쯤 민중기 특검 측으로부터 통일교 관련 사건 기록을 인편으로 접수했다"고 밝혔습니다.이어 "접수한 즉시 기록을 검토해 일부에서 문제 제기하고 있는 공소시효 문제 등을 고려한 신속한 수사 착수가 필요하다고 판단했다"며 경찰청 중대범죄수사과 내에 특별전담수사팀을 편성해 즉시 수사에 착수했다고 전했습니다.앞서 특검팀은 지난 8월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 '통일교가 국민의힘 외에 민주당 소속 정치인들도 지원했다'는 취지의 진술을 확보했습니다.2018∼2020년 민주당 의원 2명에게 수천만 원씩 지원했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.이와 관련해 당사자로 거론된 전재수 해양수산부 장관은 이날 페이스북을 통해 "저를 향해 제기된 금품수수 의혹은 전부 허위"라며 의혹을 부인했습니다.정치자금법 위반 혐의는 공소시효가 7년입니다.이를 고려하면 2018년에 금품을 받은 사건은 올해 말로 시효가 만료돼 관련자 처벌이 어려워질 수 있습니다.특검팀이 여권 인사들에 대해서는 수사를 제대로 진행하지 않았다는 '편파 수사' 논란까지 일면서 이를 의식한 경찰이 '속도전'에 나선 것으로 보입니다.다만 일각에서는 뇌물 수수 혐의를 적용할 경우 공소시효가 최대 15년까지 늘어날 수 있다는 의견이 있어 경찰도 법적 검토에 나선 것으로 전해졌습니다.윤 전 본부장은 지난 5일 자신의 업무상 횡령 등 혐의 사건 공판에서 2022년 2월 교단 행사를 앞두고 현 정부 장관 네 명에게 접근했고 이 중 두 명이 한학자 통일교 총재와도 만났다고 주장하기도 했습니다.특검팀은 'VIP 선물'이라고 적힌 문건도 압수수색을 통해 확보했습니다.2022년 1월 22일 생성된 이 문건에는 여야 정치인 7명의 이름이 적힌 것으로 알려졌습니다.경찰은 특검팀으로부터 넘겨받은 각종 진술 및 증거 등을 분석한 뒤 의혹 관련자에 대한 소환 조사에도 나설 것으로 전망됩니다.특별전담수사팀장은 중대범죄수사과장인 박창환 총경이 맡습니다.현재 조은석 특별검사팀에 파견 중인 박 총경은 11일 경찰청에 복귀합니다.