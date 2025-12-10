2026-2027시즌 프로배구 10월 31일 개막…여자 개인별 상한 축소

▲ 한국배구연맹(KOVO) CI 이미지

2026-2027시즌 프로배구 V리그가 2026년 10월 31일 대장정에 돌입합니다.또한 2026-2027시즌부터는 여자부 신인 드래프트에 외국 국적 동포 선수도 참가할 수 있게 되며, 고액 연봉 쏠림 현상을 막기 위해 여자부 보수 개인별 상한액은 축소됩니다.한국배구연맹(KOVO)은 오늘(10일) 서울 마포구 상암동 연맹 회의실에서 제22기 제3차 이사회 및 임시총회를 열고 ▲ 2026 KOVO컵 및 2026-2027 V리그 일정 ▲ 2026 트라이아웃 개최 ▲ 여자부 외국 국적 동포 선수 드래프트 참가 자격 부여 ▲ 여자부 보수 규모 등을 논의해 확정했다고 밝혔습니다.우선 2026-2027시즌 V리그는 2026년 10월 31일 개막해 2027년 4월 22일 종료됩니다.정규리그는 10월 31일부터 2027년 4월 2일까지 이어지며, 포스트시즌은 4월 5일부터 22일까지 열릴 예정입니다.이에 앞서 열리는 2026 KOVO컵 프로배구대회는 전남 여수에서 개최됩니다.국제배구연맹(FIVB) 클럽 시즌과 아시안게임 일정 등을 고려해 여자부는 10월 11일부터 18일까지, 남자부는 19일부터 25일까지 대회를 치릅니다.이번 이사회에서는 선수 수급 확대와 리그 흥행을 위해 외국 국적 동포 선수에게도 신인 드래프트 문호를 개방하기로 했습니다.부모 중 최소 1인이 과거 한국 국적을 보유했거나, 현재 한국 국적자의 자녀로서 외국 국적을 가진 선수가 대상입니다.이들은 국내 선수와 동일한 대우를 받지만, V리그 입단 후 6년 이내에 한국 국적을 취득해야 선수 자격을 유지할 수 있습니다.각 구단은 시즌별로 1명만 선발할 수 있으며, 최대 2명까지 보유할 수 있습니다.이 규정은 2026-2027시즌 여자부 신인 드래프트부터 적용됩니다.여자부 보수 규모와 관련해서는 개인별 상한액(샐러리캡)을 낮추는 변화를 줬습니다.구단 총보수 한도(샐러리캡 21억 원·옵션캡 6억 원·승리수당 3억 원)는 유지하되, 특정 선수에게 고액이 집중되는 것을 막고자 개인 상한액을 기존 8억 2천500만 원(연봉 5억 2천500만 원+옵션 3억 원)에서 5억 4천만 원(연봉 4억 2천만 원+옵션 1억 2천만 원)으로 대폭 축소했습니다.단 기존 계약 선수의 연봉은 그대로 보전됩니다.2026-2027시즌부터 자유계약제로 전환되는 아시아쿼터제 운영 기준도 확정했습니다.남자부는 1년 차 12만 달러, 2년 차 15만 달러를 상한으로 하고, 여자부는 1년 차 15만 달러, 2년 차 17만 달러를 상한선으로 뒀습니다.2026 외국인 선수 트라이아웃은 접근성을 고려해 5월 7일부터 10일까지 체코 프라하에서 남녀부 통합으로 개최하기로 했습니다.(사진=한국배구연맹 홈피 캡처, 연합뉴스)