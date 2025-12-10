"AI칩, 심사 후 수출" vs "사용 제한" 맞불

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 엔비디아의 고성능 인공지능 칩을 중국에 수출하는 것을 허용했지만, 양국 간 기싸움은 여전합니다. 중국은 오히려 해당 칩의 수입을 제한하는 방안을 검토하고 있고, 미국은 중국으로 보내기 전 미국에서 안보 심사를 거치게 할 것으로 알려졌습니다.



중국 AI 기업 아이플라이텍이 올 초 출시한 대형언어모델 싱훠X1입니다.



한국어로 SBS에 대해 묻자 눈 깜짝할 사이 심층 추론 과정을 거친 설명을 내놓습니다.



업체 측은 중국산 AI 칩을 비롯해 순수 국산 기술로 오픈AI o1, 딥시크 R1와 맞먹는 성능을 이뤘다 자부합니다.



[자오샹/아이플라이텍 부사장 : 싱훠 X1은 중국산 기술, 특히 화웨이의 어센드 칩 기술을 기반으로 합니다.]



트럼프 미국 대통령이 엔비디아의 AI칩 H200의 중국 수출을 전격 허용했지만, '기술 자립'에 속도를 내고 있는 중국은 H200 수입을 제한하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다.



H200 구매 요청 기업에 왜 중국산 칩을 안 쓰고, 엔비디아 칩을 쓰는지를 설명하게 하는 등 승인 절차를 강화할 가능성이 점쳐집니다.



중국 당국은 실제로 IT 분야 조달 목록에 화웨이, 캠브리콘 등 국산 칩을 처음으로 올리며 정부 기관, 공공 부문의 국산 칩 사용을 의무화한 사실이 오늘(10일) 알려졌습니다.



미국도 첨단 칩의 중국 수출길을 열었지만, 동시에 문턱도 높이고 있습니다.



타이완 TSMC에서 모두 생산되는 H200을 바로 중국으로 보내는 대신, 미국으로 들여와 특별 안보 검사를 한 뒤 중국으로 보낼 것으로 알려졌습니다.



미국 내 안보 불안을 불식시키면서도, 대중국 반도체 수출액 25%를 관세나 수출세 형태로 합법적으로 챙기려는 트럼프 대통령의 정교한 계산으로 풀이됩니다.



중국 내에서는 미국의 H200 수출 허용이 "미국의 시장 점유율을 유지하고 중국의 기술 자립 속도를 늦추려는 전략"이라는 분석에 힘이 실리고 있습니다.



