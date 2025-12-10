뉴스

"열심히 없애고 버려도"…줄줄이 털려 '헛수고'

권민규 기자
작성 2025.12.10 20:46 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

이렇게 올 들어 개인정보 유출 사고가 반복되면서, 개인이 아무리 조심해도 소용없다는 허탈한 반응까지 나오고 있습니다. 또 여기저기서 새어나간 정보들이 합쳐질 경우, 2차, 3차 피해로 이어질 수 있다는 공포도 커지고 있습니다.

보도에 권민규 기자입니다.

<기자>

서울의 한 아파트단지 분리수거장.

택배 운송장을 따로 떼어서 버리는 주민들이 대부분입니다.

[아파트 주민 : 떼어서 버리죠. 이름, 주소 같은 거.]

하루에도 몇 개씩 오는 택배에서 하나하나 떼어내는 게 일이지만, 나와 내 가족의 정보가 돌아다니는 게 싫기 때문입니다.

[이명희/서울 양천구 : 다 없애고 버리고 있어요. 가끔 잊어버릴 경우 빼고는. 유출 때문에.]

문제는 수천만 건의 개인정보를 수집한 기업들이 이런 고객들의 노력을 헛수고로 만든다는 점입니다.

쿠팡 고객들은 최근 스미싱으로 보이는 전화와 문자가 쇄도하고 있다며 불안을 토로했습니다.

[이명희/서울 양천구 : 힘들죠. 뭐 거의 하루에 한 10통 이상은 (오니까.) '(문자) 17개가 30일 동안 차단됨' 뭐 이런 게 있으니까 거의 그런 건 차단을 시키죠.]

지난 4월 SK텔레콤 유심 정보 유출 사태를 시작으로, 8월에는 실제 금전 피해로 이어진 KT 무단 소액 결제 사건, 9월에는 297만 명 회원 정보가 유출된 롯데카드 해킹 사건, 그리고 이번 쿠팡 사태까지 통신, 금융, 생활정보가 모두 노출되면서 전문가들은 이런 정보들을 결합한 2차, 3차 피해를 우려하고 있습니다.

[곽진 교수/아주대 사이버보안학과 : 특정 개인을 프로파일링할 수 있는 정도 수준의 정보들이 유출이 된 상황이죠. 개인 정보가 개인 정보가 아닌 상황이 된 거죠.]

[천창호/서울 양천구 : (개인정보 유출이) 너무 흔해져 가지고, 진짜 많이 무뎌진 것 같아요. 약간 좀 안전 불감증 식으로 아무 느낌 없는.]

잇따른 기업들의 개인 정보 유출 사태가 정보 보안 불감증을 불러오는 지경에 이르렀습니다.

(영상편집 : 채철호, 디자인 : 이연준, VJ : 노재민)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지