Q. 민주당 관련 추가 폭로 없었던 이유는?



[전연남 기자 : 앞서 윤 전 본부장은 지난 5일 돌연 법정에서 통일교 측의 민주당 지원 의혹을 처음으로 증언해 파장이 커졌죠. 그러면서 추가 증언을 하겠다고 예고해 오늘(10일) 재판에 관심이 쏠렸는데, 결국 입을 열지는 않았습니다. 지난주 증언 이후 전재수 장관을 비롯한 민주당 인사들의 실명과 금품 수수 의혹 관련 내용에 대한 언론 보도가 이어졌습니다. 윤 씨의 내심은 알 수 없지만, 이런 점에서 추가 폭로 필요성이 없다고 판단했을 수 있습니다. 통일교가 국민의힘 하고만 유착한 게 아니라 여야 정치권 모두 우호적인 관계를 유지하려 했다는 걸 충분히 보여줬다고 생각할 수 있는 거죠. 또 오늘 재판을 고려한 수위 조절에 나섰다는 해석도 나옵니다. 특검은 오늘 한학자 총재를 범죄의 정점으로 규정하면서 윤 전 본부장은 지시를 따른 점을 감안해 징역 4년을 구형했는데요. 구속 상태인 윤 전 본부장은 앞서 보석 신청까지 하면서 석방을 바라고 있었는데 법조계 내에서는 오늘 구형량은 1심 선고에서 집행유예를 기대할 수 있다는 분석도 제기되고 있습니다. 재판 직후 윤 전 본부장의 측근이 취재진에게 "속도 조절을 한 것"이라고 밝힌 것도 이런 맥락으로 볼 수 있습니다.]



Q. 폭로 없었지만, 특검 수사 논란 지속?



[전연남 기자 : 지금까지 특검팀 수사 과정을 살펴보면요. 지난 7월 한학자 총재가 머무르는 통일교 성지, 천정궁을 압수수색 하면서 통일교 의혹 수사가 본격화됐습니다. 이후 윤 전 본부장을 7월 30일에 구속한 뒤 그 직후인 8월, 민주당 유력 인사들에게 금품을 건넸다는 관련 진술을 확보했던 겁니다. 하지만 특검팀은 신문 조서조차 받지 않은 것으로 확인됐고요, 또 석 달이 지난 11월에 수사팀 파견 검사들이 복귀하면서 향후 수사를 할 수 있게 사건 번호를 부여한 것으로 파악됐습니다. 사건 처리에 미온적이었다는 비판이 이어지자, 특검팀은 어제 부랴부랴 경찰에 사건을 이첩했는데요. 왜 석 달 넘게 그야말로 '조용히' 있었던 건지 의혹이 증폭될 수밖에 없습니다.]