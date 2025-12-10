'44년 숙원' 위해 전방위 로비?…해저터널 뭐길래

<앵커>



부산에서 시작해 대한해협과 대마도를 건너 일본 규슈까지의 거리는 200km 정도. 여기 바다 아래로 철길을 깔아 한국과 일본을 연결하겠다는 게 한일 해저터널의 구상입니다. 이 사업은 44년 전 문선명 통일교 초대 총재부터 추진된 통일교의 숙원 사업이었습니다. 이 때문에 통일교가 여야를 막론하고 과거부터 정치권 유력 인사들에게 전방위 로비를 했을 가능성이 거론됩니다.



이어서 김덕현 기자입니다.



<기자>



한일 해저터널 구상은 지난 1981년 11월 통일교 주최 국제회의에서 문선명 통일교 초대 총재가 처음으로 공개했습니다.



[문선명/통일교 초대 총재 (1981년 11월) : (한일 해저터널이) 건설되면 아시아 국가들은 고속도로로 연결돼 하나가 될 수 있습니다.]



1990년 5월엔 당시 노태우 전 대통령이 일본 국회 연설에서 한일 해저터널을 공식 제안했고, 2000년대 들어 지역 정치인 출신의 부산시장이 추진 의사를 드러내기도 했습니다.



하지만 100조 원 이상이 예상되는 천문학적 건설비에 국민적 관심도 적어 정치인 공약이나 민간 연구 수준에 머물렀습니다.



통일교 차원에서는 교단 숙원 사업을 해결해야 했고 이를 위해 여야를 가리지 않는 전방위 로비가 이뤄졌을 가능성이 제기됩니다.



윤영호 전 세계본부장은 지난 8월 특검에서 전재수 해양수산부 장관과, 김규환 전 미래통합당 의원 등에게 금품을 전달한 이유가 해저터널 사업 지원 명목이라고 진술했습니다.



특검팀도 한학자 통일교 총재와 윤 전 본부장을 재판에 넘기면서 정교일치 이념을 실현하기 위한 통일교의 주요 현안으로 한일 해저터널을 적시했습니다.



그제 열린 한 총재 재판에 증인으로 출석한 한 지역 통일교 지구장은 국민의힘 인사를 지원한 것과 관련해, "아젠다인 한일 해저터널을 통해 남북통일 발판으로 나갈 수 있다고 생각해 지시에 따랐다"고 말하기도 했습니다.



통일교가 해저터널 사업 진행을 위해 여야 정치인들을 접촉한 정황들이 속속 드러나는 가운데, 향후 수사를 통해 관련 의혹이 밝혀질지 주목됩니다.



