실명 폭로 없이 "깊이 반성"…징역 4년 구형

통일교의 옛 2인자 윤영호 전 본부장의 마지막 재판에서 특검팀이 징역 4년을 구형했습니다. 오늘(10일) 재판이 주목됐던 건, 윤 전 본부장이 통일교가 지원한 민주당 정치인들을 법정에서 추가 폭로하겠다고 예고했기 때문인데, 관련 언급은 없었습니다. 특검팀으로부터 사건을 넘겨받은 경찰은 곧바로 전담팀을 꾸리고 수사에 착수했습니다. 법원부터 가보겠습니다.



장훈경 기자, 예고됐던 폭로는 결국 없었던 건데, 그럼 윤 전 본부장은 뭐라고 말했습니까?



윤영호 전 통일교 세계본부장의 결심 공판은 오후 6시쯤 끝났습니다.



윤 전 본부장은 최후진술에서 "교단의 명령을 행하기 위해 벌인 적법하지 못한 행동을 깊이 반성한다", "선처를 바란다"고 말했습니다.



앞서 윤 전 본부장은 지난 5일 자신의 재판에서 현 정부의 장관급 4명에게 접근했고, 이 가운데 2명은 한학자 총재에게도 왔다 갔다고 말해 파장이 일었습니다.



그러면서 오늘 결심 공판에서 민주당 지원 의혹과 관련해 실명 폭로를 하겠다고 예고해 관심이 쏠렸는데, 실제 언급은 없었습니다.



어제 특검팀으로부터 사건을 이첩받은 경찰은 통일교의 민주당 지원 의혹 사건에 대한 특별전담수사팀을 편성했습니다.



이어서 특검의 구형 내용도 전해주시죠.



특검팀은 윤 전 본부장에 대해 정치자금법 위반과 횡령 등 혐의로 징역 4년을 구형했습니다.



특검팀은 통일교 세력 확장과 자신의 영향력을 확대하기 위해 정치세력과 결탁했다며 구형 이유를 밝혔습니다.



그러면서 이는 대의민주주의를 훼손하는 중대 범죄라며 국민의 신뢰가 송두리째 흔들리는 중대한 결과를 초래했다고 강조했습니다.



하지만 비교적 협조적인 태도로 수사에 임한 걸 참작했다고 밝혔습니다.



윤 전 본부장 측은 상당수 증거가 위법하게 수집됐고 자백 외에 다른 객관적 증거가 부족하다며 무죄를 선고해달라고 요청했습니다.



또한 지난 2022년 교단 행사를 앞두고 특정 정파만 후원한 것은 아니라고 재차 주장했습니다.



선고 공판은 내년 1월 28일에 열립니다.



