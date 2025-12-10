"광명시에 10만 원 기부하면 커피가 공짜"…크리스마스 이벤트

▲ 광명시 크리스마스 고향사랑기부 특별 이벤트

경기 광명시는 오는 24일까지 '크리스마스에는 광명시에 기부를'을 주제로 고향사랑 기부 특별 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔습니다.고향사랑 기부 열기를 높이기 위해 마련된 이번 이벤트는 광명시에 10만 원 이상 기부한 모든 기부자(주민등록지 광명시 제외)를 대상으로 합니다.고향사랑이(e)음 온라인 플랫폼(ilovegohyang.go.kr) 또는 농협은행 창구에서 기부 후 답례품 신청을 완료하면 자동 응모됩니다.추첨을 통해 선정된 200명에게 커피 기프티콘(5천 원권)이 발송됩니다.광명시는 오는 31일까지 고향사랑기부 연말 집중 모금 기간도 운영하고 있습니다.고향사랑기부제는 자기 거주지를 제외한 다른 지방자치단체에 연간 최대 2천만 원까지 기부할 수 있는 제도입니다.기부자에게는 10만 원까지 전액 세액공제, 초과분은 16.5% 세액공제가 적용되며, 기부금의 30% 한도 내에서 지역특산품 답례품을 받을 수 있습니다.(사진=광명시 제공, 연합뉴스)