'모범택시3', 시청률·화제성 1위→영상 누적 조회수 1억뷰 돌파 '압도적 흥행 질주'

'모범택시3'가 각종 흥행 지표들을 또 한 번 갈아치우며, 슈퍼IP의 저력을 입증하고 있다.



SBS 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승)는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다.



지난 5, 6화에서는 김도기(이제훈 분)와 '무지개 히어로즈'가 15년 전, '무지개 운수'의 첫 번째 복수 대행 의뢰이자 유일한 미해결 사건인 '진광대 배구부 시신 없는 살인사건'의 진실을 밝히기 위해 고군분투하는 모습이 그려졌다. 이 과정에서 도기가 '타짜도기', '헬스클럽 사장도기' 등 다채로운 부캐 활약을 펼치며 빌런 임동현(문수영 분)을 겨냥한 화끈한 금융치료 참교육으로 시청자들의 폭발적인 호응을 이끌어냈다.



이와 함께 작품의 만듦새를 향한 시청자들의 호평이 나날이 높아지고 있다. 시즌1부터 시즌3에 이르기까지 유기적으로 연결된 탄탄한 스토리, 한 편의 영화를 보는 듯한 영상미와 서사에 깊이를 더하는 음악의 구현 등 물오른 연출력, 생동감 넘치는 연기로 '모범택시' 세계관을 완성시키는 배우들의 연기까지, '작감배(작가+감독+배우)'의 호흡은 그야말로 완성형이다.



이처럼 시즌을 거듭할수록 더욱 큰 만족감으로 시청자들을 열광시키는 '모범택시3'는 각종 흥행 수치로도 슈퍼IP의 파워를 증명하고 있다. '모범택시3'는 6회 방송 기준으로 전국 평균 12.0%로 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신하며, 매주 최고 스코어를 갈아치우고 있다. 뿐만 아니라 화제성과 채널 경쟁력을 가늠하는 지표로 활용되는 2049 시청률 역시 최고 4.21%, 평균 3.6%로 12월에 방영된 전 채널, 전 프로그램 중 1위를 차지하며 적수 없는 흥행 질주를 뽐내고 있다. (닐슨코리아 제공)



또한 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 12월 1주차(12월 1일~12월 7일 집계) 화제성 순위에서도 '모범택시3'가 3주 연속으로 TV 부문 드라마-비드라마 통합 1위를 기록했고, 특히 TV 프로그램 SNS 화제성 순위에서 3주 연속 1위를 수성, VON(블로그/커뮤니티/카페), SNS 등에서 집계된 게시글 지수에서도 압도적 1위를 차지하며 독보적인 존재감을 과시했다. 뿐만 아니라 온라인상에서도 '모범택시3' 열풍은 이어져 12월 8일 기준으로 영상 누적 조회수가 무려 1억 7백만 뷰를 돌파하며, 1억 뷰 고지를 넘어섰다. (SBS 공식 SNS 멀티채널 합계)



한편, 이번 주 방송되는 '모범택시3' 7, 8화에서는 도기와 '무지개 히어로즈'가 드디어 살인사건의 진짜 배후, 천광진(음문석 분)과 최후의 결전을 펼칠 예정이다. 앞서 진광대 배구부를 둘러싼 추악한 승부조작 범죄가 수면 위로 드러난 상황. 과연 '무지개 히어로즈'가 어떤 '눈눈이이 참교육'을 선보일지, 15년에 걸친 복수 대행 서비스가 어떤 결말을 맺을지 귀추가 주목된다.



매주 최고 기록을 경신하며 독보적 흥행 질주를 이어가고 있는 SBS 금토드라마 '모범택시3'는 오는 12일(금) 밤 9시 50분에 7화가 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)