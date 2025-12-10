'박나래 주사이모' 논란에 불똥 튄 정재형…"일면식도 없다" 펄쩍

이미지 확대하기

뮤지션 정재형이 박나래의 '주사 이모'와 연관된 게 아니냐는 의혹에 입장을 밝혔다.10일 정재형 소속사 안테나 측은 "사실이 아닌 이야기들이 와전되는 것을 바로잡기 위해 공식입장을 전한다"며 "논란 중인 예능 방송분과 관련해 더 이상의 오해를 막고자 해당 사안과 일체 무관함을 분명히 밝힌다. A씨(주사이모)와 친분 관계는 물론 일면식도 없다"라고 공식 입장을 전했다.정재형이 박나래의 이른바 '주사 이모'와 연관된 게 아니냐는 의혹은 지난해 12월 13일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에 등장한 장면 때문에 불거졌다.당시 방송에서 박나래와 정재형은 같이 김장을 했고, 이후 힘든 기색을 보이던 정재형은 박나래에게 "내일 링거 예약할 때 나도 해야 한다"고 언급했다. 이에 박나래는 "어 오빠, 링거 같이 예약"이라며 맞장구를 쳤다.방송 당시에는 김장으로 지친 두 사람이 링거라도 맞아 체력을 회복해야 한다는 의미로 비쳤지만, 현재 '주사 이모' 논란이 불거진 이후에는 해당 장면을 다른 시각으로 보는 분위기가 형성됐다. 이런 의혹의 눈초리를 의식했는지, MBC는 해당 장면의 영상 클립을 유튜브에서 비공개 처리했다.박나래는 현재 전 매니저들의 폭로로 갑질 논란에 휩싸여 법정공방 중이다. 여기에 박나래가 이른바 '주사 이모'로 불리는 A씨에게 수액 주사 처치 등 불법 의료 서비스 및 대리처방을 받았다는 의혹까지 제기돼 논란이 커졌다. 이에 대해 박나래 측은 "의료진에 왕진을 요청했을 뿐"이라며 의료법상 문제가 없다고 반박했지만, A씨가 국내에서 의료인 면허를 취득했다는 기록이 확인되지 않아 논란이 더 가중됐다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)