'대세' 이수지, 시상식 MC도 꿰찼다…전현무X차태현과 'SBS연예대상' 3MC 확정

방송인 전현무, 배우 차태현, 개그우먼 이수지가 '2025 SBS 연예대상' 3MC로 확정됐다.



'2025 SBS 연예대상'이 오는 30일 개최된다. 올해 SBS에서 '우리들의 발라드', '정글밥2-페루밥, 카리브밥' 등을 진행하며 종횡무진 활약한 전현무는 지난해에 이어 2년 연속 'SBS 연예대상' MC로 나선다. 지난해 'SBS 연예대상'을 위해 '무드래곤'으로 변신했던 전현무가 올해는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 집중되고 있다.



전현무와 함께 차태현, 이수지도 MC 라인업에 합류했다. 차태현은 '우리들의 발라드'를 통해 따뜻한 공감의 심사평과 솔직한 멘트들로 시청자들을 열광시키는가 하면, 전현무와는 '예능인 라인'으로 뭉쳐 'AZ 티키타카'로 웃음을 선사한 바 있다. 이에 '2025 SBS 연예대상'에서 두 사람의 호흡 또한 기대된다.



이수지는 '2025 SBS 연예대상'을 통해 첫 '연예대상 MC'에 도전한다. TV와 유튜브 등을 넘나들며 지금 가장 핫한 예능인인 이수지는 SBS 화제의 예능 '한탕 프로젝트–마이턴'으로 주목받았던 여세를 몰아 '연예대상' MC도 꿰차며 올해 대세임을 입증했다.



한편 '2025 SBS 연예대상'은 올 한 해 '7일 7색' 무지개처럼 시청자들에게 웃음과 감동, 기쁨과 눈물, 설렘을 모두 선사했던 SBS 예능을 결산하는 대축제로 꾸며진다. '우리들의 발라드', '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진', '한탕 프로젝트-마이턴' 등 신규 예능부터 '미운 우리 새끼', '런닝맨', '틈만 나면,', '골 때리는 그녀들', '동상이몽2-너는 내 운명', '신발 벗고 돌싱포맨' 등 SBS 예능인들이 총출동한다.



2025년의 마지막 예능 대축제 '2025 SBS 연예대상'은 오는 30일 밤 9시에 개최된다.



강선애 기자



