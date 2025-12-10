이 대통령, DJ 노벨상 25주년 맞아 "국민, 노벨상 자격 충분"

▲ 이재명 대통령이 10일 용산 대통령실에서 열린 AI 시대의 K-반도체 비전과 육성전략 보고회에 입장하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(10일) 고(故) 김대중 전 대통령의 노벨평화상 수상 25주년을 맞아 "유례없는 민주주의 위기를 평화적으로 극복한 위대한 대한국민이야말로 김대중 전 대통령(DJ)님과 나란히 노벨평화상을 받을 자격이 충분하다고 믿는다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 페이스북에 글을 올려 "25년 전 오늘 김 전 대통령님이 한국인 최초로 노벨평화상을 수상했다. 민주주의와 한반도 평화에 평생 헌신한 삶에 세계가 보낸 찬사이자 존경의 표현이었다"며 이같이 언급했습니다.이 대통령은 "오늘의 대한민국은 김 전 대통령이 계시기에 가능했다"며 "IMF(국제통화기금) 국난 속에서도 IT 고속도로를 구축하고, 지원은 하되 간섭은 않는 '팔길이 원칙'으로 문화·예술을 장려한 혜안 덕에 디지털 강국, 문화 선도국으로 도약할 수 있었다"고 평가했습니다.그러면서 "무엇보다 우리 역사상 최초의 평화적 정권 교체로 민주주의 토대가 한층 단단해졌기에 지난겨울 내란 위기도 슬기롭게 극복할 수 있었다"고 덧붙였습니다.또 "국회 앞에 모였던 수많은 '김대중들'의 용기와 연대는 전 세계에 새로운 희망과 영감을 줬다고 자부한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)