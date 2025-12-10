이 대통령 "종교 단체 연루 의혹, 여야 상관없이 엄정 수사하라"

<앵커>



이재명 대통령이 특정 종교 단체와 정치인들의 연루 의혹에 대해 엄정 수사를 지시했습니다. 구체적인 언급은 없었지만 통일교를 겨냥했다는 분석인데, 최근 민주당 인사들도 거론되자, 정면 돌파를 선택한 것으로 풀이됩니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



대통령실이 오늘(10일) 오전 이재명 대통령의 지시 사항을 전했습니다.



"특정 종교 단체와 정치인의 불법적 연루 의혹에 대해, 여야, 지위 고하에 상관없이 엄정하게 수사하라"는 겁니다.



특정 종교 단체의 이름이 언급되진 않았지만, 정치권에선 특검 수사를 통해 '정교유착' 의혹이 제기된 통일교를 겨냥한 거란 해석이 나왔습니다.



특히 국민의힘 인사들은 물론 전재수 해양수산부 장관 등 민주당 인사들도 통일교로부터 금품을 받았다는 의혹이 제기되자, 사안의 엄중성을 판단하고 정면 돌파를 선택한 것으로 풀이됩니다.



대통령실 관계자는 "정교유착 의혹 자체를 뿌리 뽑자는 것"이라며 또 "여당 인사들이 연루된 것과 상관없이 수사로 의혹을 풀자는 것"이라고 말했습니다.



이 대통령은 앞서 어제 국무회의에서도 종교단체의 정치개입 문제를 언급하며 위법 행위가 있을 경우 해산까지 검토하라고 말했습니다.



[이재명 대통령 (어제) : 당연히 사단법이든 재단법인이든 법인격체도 헌법과 법률에 위반되는 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야지.]



또 조원철 법제처장으로부터 해산 가능 여부를 보고받으며, 해산 명령 절차와 재산의 국가 귀속 여부도 확인했습니다.



앞서 민중기 특별검사팀은 통일교 전 세계본부장 윤영호 씨가 2022년 대선 전후로 국민의힘 의원들을 조직적으로 후원한 혐의에 대해 조사를 벌였습니다.



윤 씨가 조사 과정에서 민주당 등 여권 인사도 지원했다는 취지의 진술을 했지만, 특검팀이 여권 인사들에 대해서는 수사를 진행하지 않은 사실이 알려지며 '편파 수사' 논란이 불거지기도 했습니다.



(영상취재 : 이병주·하륭, 영상편집 : 유미라)