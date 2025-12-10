뉴스

이 대통령 "종교 단체 연루 의혹, 여야 상관없이 엄정 수사하라"

박예린 기자
작성 2025.12.10 17:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

이재명 대통령이 특정 종교 단체와 정치인들의 연루 의혹에 대해 엄정 수사를 지시했습니다. 구체적인 언급은 없었지만 통일교를 겨냥했다는 분석인데, 최근 민주당 인사들도 거론되자, 정면 돌파를 선택한 것으로 풀이됩니다.

박예린 기자입니다.

<기자>

대통령실이 오늘(10일) 오전 이재명 대통령의 지시 사항을 전했습니다.

"특정 종교 단체와 정치인의 불법적 연루 의혹에 대해, 여야, 지위 고하에 상관없이 엄정하게 수사하라"는 겁니다.

특정 종교 단체의 이름이 언급되진 않았지만, 정치권에선 특검 수사를 통해 '정교유착' 의혹이 제기된 통일교를 겨냥한 거란 해석이 나왔습니다.

특히 국민의힘 인사들은 물론 전재수 해양수산부 장관 등 민주당 인사들도 통일교로부터 금품을 받았다는 의혹이 제기되자, 사안의 엄중성을 판단하고 정면 돌파를 선택한 것으로 풀이됩니다.

대통령실 관계자는 "정교유착 의혹 자체를 뿌리 뽑자는 것"이라며 또 "여당 인사들이 연루된 것과 상관없이 수사로 의혹을 풀자는 것"이라고 말했습니다.

이 대통령은 앞서 어제 국무회의에서도 종교단체의 정치개입 문제를 언급하며 위법 행위가 있을 경우 해산까지 검토하라고 말했습니다.

[이재명 대통령 (어제) : 당연히 사단법이든 재단법인이든 법인격체도 헌법과 법률에 위반되는 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야지.]

또 조원철 법제처장으로부터 해산 가능 여부를 보고받으며, 해산 명령 절차와 재산의 국가 귀속 여부도 확인했습니다.

앞서 민중기 특별검사팀은 통일교 전 세계본부장 윤영호 씨가 2022년 대선 전후로 국민의힘 의원들을 조직적으로 후원한 혐의에 대해 조사를 벌였습니다.

윤 씨가 조사 과정에서 민주당 등 여권 인사도 지원했다는 취지의 진술을 했지만, 특검팀이 여권 인사들에 대해서는 수사를 진행하지 않은 사실이 알려지며 '편파 수사' 논란이 불거지기도 했습니다.

(영상취재 : 이병주·하륭, 영상편집 : 유미라)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지