집값 때린 대통령실도 '강남 불패'…재산 까보니 국회보다 더 했다 [자막뉴스]

대통령비서실 공직자 3명 중 1명이 서울 강남 지역에 주택을 보유하고 있다는 집계가 나왔습니다.



다주택자인 공직자들도 전체의 28.6%에 달했습니다.



경제정의실천시민연합은 오늘(10일) 기자회견을 열고 대통령비서실 소속 51명 가운데 올해 공개된 28명의 부동산 재산 분석 결과를 발표했습니다.



이들의 주택 보유 지역을 보면 우선 강남권 편중이 뚜렷했습니다.



28명 중 유주택자 23명이 보유한 주택 38채 가운데 21채가 서울에, 그 중 15채는 강남 3구에 있는 걸로 나타났습니다.



유주택자 23명의 평균 부동산재산은 20억 3000만원으로 집계됐는데, 일반 국민 가구 평균 4억 2천 만원의 약 5배 수준입니다.



상위 5명은 1인당 평균 54억 2천 만원을 신고했습니다.



경실련은 지난달 22대 국회의원 보유 주택의 강남4구 비중이 20.4%라고 공개하기도 했는데, 이번 대통령실의 강남3구 보유 비중은 그보다도 높은 39.5%라고 밝혔습니다.



서울 전체 집중된 비율도 국회의원보다 대통령비서실이 더 높다는 게 경실련의 설명입니다.



경실련은 "고위공직자가 고가·다주택을 보유한 채 집값 안정을 주장하면 정책 진정성과 실효성에 대한 국민 신뢰는 떨어질 수밖에 없다"고 지적했습니다.



그러면서 "정부가 분양제도 정상화와 공공주택 공급구조 혁신에 힘써야 한다"고 촉구했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 제작 : 디지털뉴스부)