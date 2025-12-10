카카오페이 송금 결산보니…축의금 평균 10만 원 넘겨

▲ 위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

이미지 확대하기

▲ 카카오페이 2025 연말 머니 리포트 공개

결혼식 축의금으로 전달한 송금액이 올해 처음으로 평균 10만 원을 넘어섰다는 리포트가 공개됐습니다.카카오페이가 올해 카카오페이 송금 데이터를 분석한 '2025 머니리포트'에 따르면 2025년 결혼식 축의금 송금 봉투를 활용한 평균 송금액이 10만 원을 돌파했습니다.이는 2019년 평균 5만 원 수준에서 5년여 만에 두 배로 증가한 수치로, 평균 축의금 액수가 10만 원을 넘기는 올해가 처음입니다.또한 하루 동안 오가는 카카오톡 친구송금은 140만 건에 달하는 것으로 집계됐습니다.사용자들은 개인당 월평균 8차례 송금을 주고받기도 했습니다.정산하기는 주말인 일요일에 가장 많이 이용됐고, 금요일과 월요일이 그 뒤를 이었습니다.정산 요청 후 평균적으로 8시간 29분 만에 모든 정산이 완료됐습니다.'2025 머니리포트'는 카카오페이를 통해 사용자들이 1년 동안 주고받은 송금 데이터 트렌드를 통합적으로 분석한 리포트입니다.(사진=카카오페이 제공, 연합뉴스)