트럼프 행정부 들어 취소한 비자, 역대 최다인 8만 5천 건

▲ 미국 이민국(USCIS) 담당자가 필리핀에서 온 이민자와 대화하는 모습

미국 트럼프 행정부가 입국 심사와 이민 단속을 강화하는 가운데 지금까지 취소한 비자가 사상 최다인 8만 5천 건에 이른다고 미국 폭스뉴스가 국무부 관계자를 인용해 전했습니다.취소된 비자 중 8천여 건은 학생이었으며 이는 2024년 학생 비자 취소 건수의 2배가 넘는다고 이 관계자는 말했습니다.그는 "이 사람들은 우리 공동체의 안전에 직접적 위협이 되는 이들이며, 우리는 우리나라에 이들이 있기를 원하지 않는다"고 말했습니다.그는 비자가 취소된 사유 중에는 음주운전, 폭행, 절도 등이었으며, 최근 1년간 비자 취소 건수 중 거의 절반의 취소 사유가 이런 범죄들이라고 설명했습니다.폭스뉴스에 따르면 트럼프 행정부는 최근 몇 주간 특정 유형의 비자 신청자들에 대한 심사를 강화하고 있습니다.최근에는 전문직 취업을 위한 H-1B 비자 신청자 중 미국 헌법상 "보호되는 표현"(protected speech)에 대한 "검열 혹은 검열 시도"에 가담한 적이 있는 사람들의 비자 발급을 거부토록 영사들에게 지시했다는 보도가 나왔습니다.트럼프 행정부는 지난주에는 미국 입국 전면·부분 제한 대상 19개국 출신 이민자들의 이민 신청 처리를 중단했습니다.이 19개국은 트럼프 대통령이 지난 6월 포고문을 통해 입국 전면·부분 제한 대상국으로 지정했습니다.폭스뉴스에 따르면 국무부는 최근 나이지리아에서 발생한 일련의 반기독교 공격을 이유로 들며 나이지리아나 세계 다른 곳에서 종교적 폭력을 조직해 온 혐의를 받는 이들을 겨냥한 새로운 비자 제한 정책을 지난주에 발표했습니다.국무부는 아울러 항공여행업체 임직원인 멕시코인 6명과 그들의 직계가족에 대해 비자 취소 조치와 여행 제한 조치를 내렸다고 지난주에 밝히면서, 이들과 소속 업체가 미국 밀입국과 위조서류 제공을 조직적으로 도왔다고 주장했습니다.(사진=게티이미지)