"쿠팡 피해보상" 사칭 피싱 주의보…'범죄 연루' 협박까지

한국인터넷진흥원(KISA)은 쿠팡의 개인정보 유출 사고로 국민들의 불안감과 보상 심리가 커진 것을 악용한 피싱 시도가 발견됨에 따라 각별한 이용자 주의를 당부한다고 오늘(10일) 밝혔습니다.



한국인터넷진흥원에 따르면 최근 쿠팡 등 개인정보 유출 사고를 언급한 뒤 피해 보상이나 피해액 환급 신청을 하라는 피싱 시도가 발견됐습니다.



'당사도 고객 개인정보가 유출됐다'고 하는 기업의 고지를 빙자하거나 이름, 연락처, 계좌정보, 주소 등 구체적인 정보를 나열해 실제로 피싱 대상의 개인정보를 확보하고 있음을 과시하는 경우도 있었습니다.



또는 쿠팡 개인정보 유출과 관련된 기사 URL이라며 피싱 사이트 접속을 유도하거나 텔레그램을 통해 피해보상 신청을 받는다고 비밀 대화를 유도하는 경우도 발견됐습니다.



피싱범들은 또 검찰, 금융감독원, 한국소비자원 등 관련 정부 기관의 행정조치에 근거한 신청·접수 절차임을 강조하며 피해자들을 현혹하려 한 것으로 나타났습니다.



앞서 쿠팡이 발송한 개인정보 유출 피해자 대상 안내 문자를 받았는지 재확인하고 검경을 사칭해 "유출된 개인정보가 도용돼 범죄에 연루됐다"고 속이는 수법도 사용했습니다.



심지어 계좌 동결이나 체포·구금될 것이라고 협박하고 도피할 동안 생활비를 계좌에 입금하라는 지시를 한 경우도 있었습니다.



한국인터넷진흥원은 "쿠팡 개인정보 유출 사고를 비롯해 개인정보 유출 피해에 따른 보상 안내는 개인 각각을 대상으로 시행되지 않으며 정부 기관 등에서 텔레그램과 같은 메신저를 통해 관련 민원 접수를 하는 경우도 없다"고 강조했습니다.



'개인정보 유출 피해 보상', '텔레그램으로 신청·접수' 문구가 포함된 경우 개인정보 탈취 및 금전 피해로 이어지는 스미싱이므로 삭제, 신고하라고 당부했습니다.



또한 쿠팡 개인정보 유출을 이유로 수사기관에서 연락할 경우 연락한 이의 부서, 계급, 이름을 확인하고 수사기관 대표번호 연락을 통해 재직 사실을 반드시 재확인하라고 덧붙였습니다.



인터넷진흥원은 지난달 29일에도 같은 내용의 피싱 주의보를 발표했다 오늘 재공지했습니다.