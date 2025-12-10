한국의 '중국(타이완)' 표기에 타이완 내부 반응 온도차

▲ 한국의 전자입국신고서 화면

한국 전자입국신고서(E-Arrival Card)의 '중국(타이완)' 표기를 둘러싸고 타이완 정치권과 민간에서 엇갈린 반응이 나오고 있습니다.연합보와 중국시보 등 타이완 언론과 중국 관영 신화통신 보도를 종합하면 한국 전자입국신고서의 '출발지'와 '목적지' 항목에 타이완이 '중국(타이완)'이라고 표기된 것과 관련해 타이완 외교부의 공식 지적 이후 타이완 정치권은 목소리를 높이며 가세했습니다.'타이완 독립' 성향의 집권당인 민진당 소속 중자빈 입법원(국회) 간사장은 "한국이 타이완을 잘못 표기한 것은 현실과 다를 뿐만 아니라 타이완의 주권과 국제적 사실을 존중하지 않은 것"이라고 말했습니다.그는 이어 "외교부가 타이완과 한국의 관계를 다시 검토하는 것을 지지한다"면서 "타이완과 한국은 반도체와 공급망, 지역 안보에서 서로 중요한 파트너이지만 이러한 우의는 상호 존중 위에 세워져야 한다"고 말했습니다.제1야당인 국민당의 마윈쥔 입법위원(국회의원)도 "한국을 포함한 국가들이 중국의 압력을 받는 상황에서 타이완을 모호하게 지칭하고 있다"면서 "우리에게 필요한 것은 전략적 반격 조치"라고 주장했습니다.이처럼 강경한 대응 주문을 두고 타이완 내부에서 우려의 목소리도 제기되고 있습니다.한국은 1992년 중국과 수교하면서 타이완과 단교해 당시 양국 간 항공편 운항도 즉시 중단된 적 있으나 지금은 그때와는 상황이 크게 달라졌다고 타이완 현지 매체들은 분석했습니다.특히 최근 들어 양국 민간 교류가 매우 활발해 지난해 타이완을 방문한 한국 관광객 수는 100만 명을 넘어섰습니다.타이완 관광업계는 양측 관계가 악화하는 것을 바라지 않는다고 전했습니다.천이판 타이완담강대 외교학과 조교수는 "타이완에서 지금 한류가 대세인데, 만약 한국을 제재한다면 타이완에서 열리는 한국 아이돌 그룹의 콘서트를 취소하겠다는 말인가"라고 반문했습니다.리치쩌 국립장화사범대 부교수는 타이완과 한국이 공식 외교관계가 없어 한국에 대한 교섭과 제재로 인한 여파는 사실 크지 않을 것이라고 전망하기도 했습니다.해당 표기와 관련해 중국 당국은 국제사회의 합의가 이뤄진 부분이라면서 민진당의 조치를 비판했습니다.중국의 타이완 담당 기구인 국무원 타이완사무판공실의 천빈화 대변인은 정례 브리핑에서 "'하나의 중국' 원칙은 국제관계의 기본 준칙이며 국제사회가 보편적으로 합의한 것"이라면서 "민진당 당국이 어떻게 일을 꾸민다 한들 타이완이 중국의 일부라는 사실은 바꿀 수 없다"고 강조했습니다.(사진=CNA 캡처, 연합뉴스)