[인터뷰] "여당 공세 소재 생길 때마다 '셀프 찬물'"

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 윤태곤 더모아 정치분석실장

● 윤태곤 더모아 정치분석실장 인터뷰



윤태곤 / 더모아 정치분석실장

"이 대통령, 내란재판부 '속도 조절론'에 힘 실은 듯"

"민주, 대통령보다 강성 당원 평가가 경선에 중요"

"정청래, 독자적 자기 기반보다 강성 당원에 치중돼 있어"

"이 대통령 재판 중지는 많은 국민 공감하는 듯"

"사법제도 전반 뜯어고치는 것은 국민 저항 만만치 않을 것"

"장동혁, 윤 절연·사과를 '우리'끼리 싸운다고 받아들여"

"장동혁 행보, 윤석열 행보 똑같이 재현…국힘 의원들 답답해해"

"장동혁, 여당에 문제 있을 때마다 찬물 끼얹어"

"장동혁 행보로 한동훈 당내 공간 늘고 있어"



