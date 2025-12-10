이준호, 내년 1월 생일 기념 팬미팅 개최…특별한 한 해의 시작

가수 겸 배우 이준호가 생일을 맞이해 내년 팬미팅 개최를 예고했다.



이준호는 내년 1월 24일과 25일 양일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 '2026 이준호 팬미팅 <STUNNING US(스터닝 어스)>'를 열고 팬들과 만난다.



이번 팬미팅은 이준호의 생일을 기념해 개최되는 만큼, 다채로운 구성으로 채워져 팬들에게 더욱 특별한 공연으로 다가갈 계획이다. 이준호는 팬들과 함께 새해를 열며 의미 있는 한 해의 시작을 알리는 것은 물론, 알찬 즐거움까지 더해 잊지 못할 추억을 선사할 것으로 기대를 모은다.



또한 이번 팬미팅은 전 세계 글로벌 팬들을 위해 위버스 라이브 스트리밍으로도 진행된다. 이준호는 오프라인과 온라인 모두 즐길 수 있는 풍성한 무대를 선보이기 위한 준비에 박차를 가할 예정이다.



개최 소식과 더불어 이준호는 공식 SNS 채널을 통해 팬미팅 포스터를 공개하고 뜨거운 반응을 자아내고 있다. 공개된 이미지 속 그는 선물 꾸러미와 풍선, 그리고 케이크까지 다양한 오브제로 생일 파티를 연상케 하는 분위기를 연출하며 팬미팅을 향한 팬들의 설렘 지수를 높이고 있다.



이준호는 최근 인기리에 종영한 tvN '태풍상사'를 통해 섬세한 연기력을 발휘하며 '믿고 보는 배우' 존재감을 다시 한번 각인시켰다. 이를 입증하듯 그는 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025)'에서 대상 부문인 'AAA 올해의 남우주연상'을 포함한 4개 부문에서 수상의 영예를 안았다.



이뿐만 아니라 이준호는 오는 26일 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'로 또 한 번 연기 변주에 나선다. 연타석 흥행을 기록하며 빛나는 연기 여정을 보여주고 있는 그가 팬들과의 소통까지 놓치지 않으며 열일 행보를 예고하고 있는 만큼, 계속해서 어떤 활약을 써 내려갈지 귀추가 주목된다.



사진제공 = O3 Collective







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)