뉴스

[자막뉴스] "밀수범 거짓말에 속아 2년 허비"…"검찰이 또 덮었다" 백해룡에 '직격'

김민정 기자
작성 2025.12.10 15:55 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
임은정 동부지검장이 어제(9일) 저녁 자신의 소셜미디어에 백해룡 경정이 주장했던 '세관 마약수사 외압 의혹' 수사에 대한 심경을 밝혔습니다.

검경 합동수사단이 어제 세관 직원 연루 및 수사 외압 의혹 모두 근거가 없다며 무혐의 처분한 것에 백 경정이 반발하고 나서자, 이번엔 합수단을 지휘했던 임 지검장이 직접 나서 반격한 겁니다.

임 지검장은 "밀수범들의 거짓말에 속아 경찰 수사 표적이 사실상 마약밀수 조직에서 세관 직원들로 전환됐다"고 백 경정을 직격했습니다.

임 지검장은 "수사의 한 축인 세관 직원들이 밀수 공범으로 몰려 2년이 넘도록 수사를 받느라 수사에 전념하지 못했다"며 "세관 직원 개개인은 물론 국가적 차원에서 피해가 큰 사건" 이라고 강조했습니다.

이 과정에서 임 지검장은 백 경정과의 개인적 인연도 언급했는데, 지난해 12월 내부고발자 모임에서 백 경정을 처음 만났다며, "내부고발자의 고달픈 하루하루를 모르지 않아 멀리서 응원했다"고 했습니다.

하지만 동부지검에 부임한 뒤 "관련 기록을 검토하고 많이 당황했다"며 "느낌과 추측을 사실과 구분해서 말씀하셔야 한다, 위험하다"는 충고도 건넸다고 밝혔습니다.

백 경정이 주장한 세관 연루 의혹의 증거라곤 밀수범들의 진술이 전부였는데, 그들의 말은 경찰 조사 중 오락가락했고, 밀수범들이 말레이시아어로 백 경정 앞에서 거짓말로 모의하는 장면까지 영상으로 남아 있었다는 겁니다.

그는 남은 수사는 "백 경정이 실수와 잘못을 범하지 않도록 기록을 꼼꼼히 살펴보도록 하겠다"고도 했습니다.

백 경정은 어제 합수단의 수사 결과가 나온 뒤 대검찰청과 인천세관 등 6개 기관에 압수수색영장을 신청하며 "검찰이 또 사건을 덮었다"고 강력 반발하고 있는 상황입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민정 기자 사진
김민정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지