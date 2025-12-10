이 대통령 "반도체 산업 발전 중요…더 많은 사람에게 혜택 돌아가야"

▲ 이재명 대통령이 10일 용산 대통령실에서 열린 AI 시대의 K-반도체 비전과 육성전략 보고회에서 국기에 경례하고 있다.
이재명 대통령은 오늘(10일) 반도체 산업 육성 전략과 관련해 "전체 파이가 커지는 것도 매우 중요한 대전제"라면서도 "그 파이가 더 많은 사람에게 다양하게 돌아갔으면 좋겠다"고 말했습니다.
이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실에서 열린 '인공지능(AI) 시대 반도체 산업 육성 전략 보고회'에 참석해 이같이 언급한 뒤 "장기적으로 보면 이 방향이 개별기업의 성장에도 도움이 되는 길"이라고 밝혔습니다.
단순히 산업의 규모만 키우는 것을 넘어 성과가 골고루 분배되는 '공정성장'이 필요하다고 주문한 것으로 풀이됩니다.
이 대통령은 "대한민국은 잠깐의 혼란을 벗어나 새로 도약해야 하는 시기다. 산업경제의 발전이 그 핵심이며, 그중에서도 반도체는 우리나라가 경쟁력을 갖춘 분야"라며 "정부는 반도체 산업 발전에 최선을 다하겠다"고 언급했습니다.
이어 "우물을 좁게 파면 빨리 팔 수 있지만 깊게 파기는 어렵다. 시간이 걸리더라도 더 넓게, 더 깊게 파는 길을 갔으면 좋겠다는 게 정책 최고책임자로서의 제 소망"이라면서 공정성장의 중요성을 거듭 강조했습니다.
같은 맥락에서 이 대통령은 "기업들이 지역 균형발전에도 기여를 해 줬으면 좋겠다"고 당부했습니다.
이 대통령은 "자본의 논리가 작동하기에 기업이 선의로 경영을 하는 데 한계가 있다"며 균형발전 전략에 부합하는 방식으로 경영을 하는 기업들에 대해 세제·규제·인프라 구축 등에서의 지원을 준비 중이라고 소개했습니다.
특히 "더 직설적으로 얘기하면 재생에너지가 풍부한 남쪽 지방으로 눈을 돌려서 그 지역에서 새로운 산업 생태계를 구축하는 데에 관심을 가져달라"며 "정부 역시 이를 위해 획기적인 정책을 도입할 것"이라고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)