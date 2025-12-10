'항공료 뻥튀기 의혹' 인천 지방의회 수사 확대…20명 입건

▲ 캐리어

경찰이 인천 지방의회에서 국외 출장 항공료를 부풀렸다는 의혹에 대한 수사를 확대하고 있습니다.인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 사기 등 혐의로 인천지역 A 기초의원 등 20명을 불구속 입건해 조사 중이라고 오늘(10일) 밝혔습니다.수사 대상 중에는 A 기초의원과 시·군·구 의회 5곳의 공무원, 여행사 직원 등 19명이 포함된 것으로 파악됐습니다.A 의원 등은 2023년부터 지난해 사이 공무국외출장 항공료를 과다하게 부풀려 출장 경비로 쓴 혐의를 받고 있습니다.이들은 실제보다 높은 항공료 액수를 의회에 청구해 차액을 빼돌리는 방식으로 범행한 것으로 전해졌습니다.경찰은 다음 달쯤 관련 수사를 마무리하고 입건자들을 검찰에 송치할 방침입니다.경찰 관계자는 "수사 중인 사안이어서 구체적인 혐의 내용을 밝힐 수 없다"며 "입건자가 더 늘어날 수도 있다"고 말했습니다.인천 모 기초의회 관계자는 "국외 출장 여비 기준이 낮게 책정돼 있다 보니 여행사에서 임의로 항공료를 높게 책정하는 경우가 있는 것 같다"며 "구조적인 문제점을 해결할 필요가 있다"고 말했습니다.앞서 국민권익위원회는 2022년 1월부터 지난해 5월까지 지방의원 국외 출장 915건을 점검했고, 항공권 위·변조로 항공료를 부풀린 사례가 44.2%(405건)에 달했다고 밝혔습니다.경찰은 권익위의 수사 의뢰에 따라 입건 전 조사(내사)를 진행하다가 수사로 전환했습니다.(사진=연합뉴스)