11월 금융권 가계대출 4.1조↑…증가폭 한 달 사이 8천억 원 줄어

10·15 주택시장 안정화 방안 등 정부 부동산 관련 규제와 은행권 가계대출 총량 관리 등의 영향으로 지난달 전체 금융권 가계대출 증가 속도가 다소 더뎌졌습니다.주택담보대출을 중심으로 은행권의 가계대출 증가세 둔화가 뚜렷했지만, 2금융권의 증가 폭은 오히려 더 커졌습니다.한국은행이 오늘 발표한 '금융시장 동향'에 따르면 11월 말 기준 예금은행의 가계대출(정책모기지론 포함) 잔액은 10월 말보다 1조 9천억 원 많은 1천175조 6천억 원으로 집계됐습니다.앞서 가계대출 증가 폭은 지난 6월 6조 2천억 원에서 6·27 대책 영향으로 9월 1조 9천억 원까지 떨어졌다가 10월 3조 5천억 원으로 늘었습니다.11월 증가 폭은 다시 9월 수준으로 축소됐습니다.대출 종류별로는 주택담보대출(935조 5천억 원)이 7천억 원 늘었고, 신용대출 등 기타 대출(239조 2천억 원)도 1조 2천억 원 증가했습니다.다만 주담대 중 전세자금 대출은 3천억 원 뒷걸음쳤습니다.박민철 한은 시장총괄팀 차장은 "주택담보대출의 경우 10·15 대책 전 늘어난 주택 거래에도 불구하고, 은행의 가계대출 관리에 따라 생활안정자금 상환이 늘고 전세자금 수요도 줄어 전체적으로 증가 폭이 크게 축소됐다"며 "기타 대출의 경우 국내외 주식투자 확대 등으로 신용대출 중심으로 10월에 이어 증가세가 이어졌다"고 설명했습니다.부동산·가계대출 전망과 관련해서는 "전반적으로 수도권 가격 상승 폭이 줄고 있지만, 핵심지역의 가격 둔화세가 더딘 만큼 계속 모니터링이 필요한 상황"이라며 "주택 거래량의 경우도 10·15 이후 서울 아파트 거래가 현저히 줄었지만, 경기·인천 지역에서 그다지 감소하지 않아 상황을 더 지켜봐야 한다"고 말했습니다.아울러 "11월 이후 가계대출은 연말·연초 부실채권 매·상각이나 상여금 유입 등 계절적 요인 영향으로 증가세가 둔화하는 흐름이 이어질 것"이라며 "하지만 주택 관련 대출 증가 압력이 여전히 지속되는 점에 유의해야 한다"고 설명했습니다.금융위원회·금융감독원이 오늘 공개한 '가계대출 동향'에서는 지난달 금융권 전체 가계대출 증가액이 전월(+4조 9천억 원)보다 8천억 원 적은 4조 1천억 원으로 집계됐습니다.은행의 증가 폭이 한 달 사이 3조 5천억 원에서 1조 9천억 원으로 급감했고, 반대로 2금융권 증가 폭(+2조 3천억 원)은 전월(+1조 4천억 원)보다 커졌습니다.대출 종류별로는 전 금융권 주택담보대출이 2조 6천억 원 불었습니다.다만, 증가액은 10월(+3조 2천억 원)보다 감소했습니다.신용대출 등 기타 대출 증가 폭(+1조 6천억 원)은 전월(+1조 7천억 원)과 비슷했습니다.은행의 11월 기업 대출은 6조 2천억 원(잔액 1천372조 2천억 원) 늘었습니다.증가 폭이 9월(+5조 9천억 원)보다 커졌습니다.기업 규모별로는 대기업과 중소기업 대출이 각 2조 4천억 원, 3조 8천억 원 증가했습니다.박 차장은 "주요 은행의 기업 부문 대출 영업 강화, 일부 기업의 시설투자 수요 등으로 대출 증가 폭이 확대됐다"고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)