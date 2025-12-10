지방 주담대 '3단계 스트레스 DSR' 내년 상반기까지 유예

▲ 서울 남산에서 바라본 서초·용산 일대 아파트

금융위원회는 오늘(10일) 정부서울청사에서 신진창 사무처장 주재로 관계기관 합동 가계부채 점검회의를 열고 내년 상반기까지 지방 주택담보대출에는 현행대로 2단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR)을 적용하기로 했습니다.지난 7월부터 3단계 스트레스 DSR이 시행됐으나 지방 주택담보대출에는 올해 말까지 6개월간 적용을 유예했는데 이를 내년 6월 말까지 더 연장한 것입니다.금융위는 "가계부채에 미치는 영향, 지방 부동산 및 건설경기 상황 등을 감안했다"라고 배경을 설명했습니다.이에 따라 지방 주택담보대출에는 3단계 스트레스 DSR에 비해 낮은 수준의 ▲ 스트레스 금리 ▲ 기본 적용비율 ▲ 대출유형별 적용비율이 계속 적용될 예정입니다.이 세 가지 항목을 곱해 최종 적용금리가 결정되므로 2단계는 3단계보다 낮은 대출금리를 적용받게 됩니다.스트레스 DSR은 미래금리 변동 위험을 반영해 대출금리에 가산금리(스트레스 금리)를 부과해 대출한도를 산출하는 제도입니다.미래금리 변동성 리스크를 반영한 스트레스 금리가 붙으면 대출 한도가 줄어드는 효과가 있습니다.금융위는 6·27 부동산대책 이후 주택담보대출 증가 폭이 지속해 줄고 있지만 10·15 대책 이전에 주택거래량이 증가했던 만큼 이달 중 주택담보대출이 시차를 두고 반영될 가능성이 있다고 판단, "각별한 경각심을 갖고 관리해 나가겠다"고 강조했습니다.또 회의에서는 전세대출보증 심사과정에서 주택가격 산정 방식도 개선하기로 했습니다.현재는 공신력 있는 시세가 없는 주택은 '공시가격의 140%'를 주택가격으로 일괄 적용했지만, 앞으로는 차주가 원하면 최근 6개월 내의 감정평가금액을 주택가격으로 인정할 예정입니다.다가구주택 등의 실제 주택가격과 공시가격 차이가 커서 전세대출보증 때 생기는 불편을 해소하자는 취지입니다.이 조치는 주택금융공사 내규 개정을 거쳐 내년 1월 2일부터 시행됩니다.(사진=연합뉴스)