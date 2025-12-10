송언석 "우원식, 의장직 내려놓고 민주당 돌아가라"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 12월 9일 국회에서 나경원 의원의 무제한 토론 도중 본회의가 정회된 것과 관련해 입장을 발표하고 있다.
국민의힘 송언석 원내대표는 우원식 국회의장이 어제(9일) 본회의에서 필리버스터에 나선 나경원 의원의 마이크를 끈 것에 대해 "전대미문의 폭거이자 편파적 횡포"라고 비판했습니다.
송 원내대표는 오늘 국회에서 기자간담회를 열고 "무제한 토론을 자의적·독단적으로 중단시킨 우 의장의 국회법 위반에 대해 법적 조치를 취하겠다"고 말했습니다.
이어 "과거 필리버스터에서 더불어민주당 계열 의원들의 주제에 맞지 않는 토론은 한두 번이 아니었다"며 "이학영 의원은 시를 낭송했고, 최민희 의원은 소설책을 낭독했으며, 강기정 현 광주시장은 노래를 했다"고 언급했습니다.
송 원내대표는 "지난해 박선원 의원이 우 의장 앞에서 의제에서 벗어나 국민의힘 의원들을 심하게 모욕하는 상황이 있었는데, 그때도 의장은 제지하는 시늉만 했지 마이크는 끄지 않았다"며 "그럴 바에는 차라리 국회의장 내려놓고 친정인 민주당 평의원으로 돌아가라"고 쏘아붙였습니다.
우 의장에 대해 국회 윤리특별위원회 제소를 검토하냐는 질문에는 "모든 가능성을 열어두고 검토하겠다"고 답했습니다.
송 원내대표는 통일교에서 수천만 원의 금품을 수수했다는 의혹이 제기된 전재수 해양수산부 장관과 전직 민주당 국회의원에 대해서는 "수사기관에 고발하겠다"고 예고했습니다.
앞서 민중기 특별검사팀은 윤영호 전 통일교 세계본부장의 진술에서 불거진 '통일교의 민주당 지원' 의혹 사건을 전날 경찰청 국가수사본부로 이첩했습니다.
이를 두고 송 원내대표는 "7년이라는 정치자금법 공소시효는 이제 한 달여밖에 남지 않았다"며 "누가 봐도 전 장관 구하기를 위한 특검의 편파적인 플레이"라고 주장했습니다.
