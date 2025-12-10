뉴스

일, '위험운전' 기준안 마련…"제한속도 50㎞ 초과·맥주 2병"

조제행 기자
작성 2025.12.10 13:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
일, '위험운전' 기준안 마련…"제한속도 50㎞ 초과·맥주 2병"
▲ 일본 도쿄 도시 풍경

일본 정부가 교통사고를 낸 일부 운전자에게 적용하는 '위험운전치사상죄'와 관련해 위험 운전의 수치 기준안을 마련했다고 아사히신문 등이 10일 보도했습니다.

일본 법무성은 전날 열린 법제심의회에서 사고를 낸 자동차 속도와 운전자 알코올 농도의 위험 운전 수치 기준안을 제시했습니다.

속도 기준은 도로 제한 속도에 따라 달라집니다.

제한 속도가 시속 60㎞ 이하인 도로에서는 제한 속도보다 시속 50㎞ 넘게 빨리 달린 경우, 제한 속도가 시속 60㎞를 넘는 도로에서는 제한 속도보다 시속 60㎞를 초과해 빨리 주행한 경우 위험 운전이 적용됩니다.

예컨대 제한 속도가 시속 60㎞인 도로에서는 시속 110㎞를 초과해 운전하다 사고를 내면 위험운전치사상죄 대상이 됩니다.

운전자 알코올 농도는 호흡 1L(리터) 당 0.5㎎ 이상이면 위험 운전이 됩니다.

맥주 2∼3병을 마시면 이 정도 알코올 농도에 이른다고 요미우리신문이 전했습니다.

법무성은 이번에 마련한 기준안을 바탕으로 논의를 이어간 뒤 내년 정기국회에 법률 개정안을 제출할 방침입니다.

일본에서는 위험 운전에 관한 수치 기준이 없어 사망 사고를 낸 일부 운전자의 형량이 적다는 지적이 제기돼 왔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지